ساخت و ساز غیرمجاز در روستاها تخریب می شود/مسئله آب را جدی بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی ایرانی عصر روز گذشته در بازدید از روستای کندر واقع در محور کرج - چالوس با مهم خواندن رعایت قانون توسط همه اقشار جامعه اظهار داشت: یکی از معضلات بزرگی که در حال حاضر گریبانگیر شهرها و روستاها شده است معضل ساخت و ساز غیر مجاز است.

ایرانی در ادامه تاکید کرد: با هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز چه در شهر و چه در روستا برخورد شدید قانونی خواهیم کرد چرا که معتقدیم باید از زمین به عنوان سرمایه محافظت کنیم.

این مسئول در ادامه با حضور بخشدار آسارا و دهدار روستای کندر هنگام گشت زنی در روستا به مباحثی از جمله کم آبی پرداخت و گفت: ارزش آب بیش از طلا است و باید مسئولان و مردم بحران کمبود آب را جدی بگیرند.

وی با اشاره به برداشت بی رویه آب های زیر زمینی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کشور به سرعت در حال تبدیل شدن به بیابان بی آب و علف است و این زنگ خطر باید از سوی همه مردم و متولیان امر جدی گرفته شود.

منایع آبی در کشور به خوبی مدیریت نشده است

فرماندار کرج افزود: متاسفانه منابع آبی در کشور چه در بخش شرب و چه در بخش کشاورزی به خوبی مدیریت نشده است و اگر زین پس این روند ادامه داشته باشد نابودی منابع آب زیر زمینی حتمی است.

ایرانی مدیریت منابع آبی را لازمه رشد و توسعه پایدار دانست و خاطرنشان کرد: باید منویات رهبری را سرلوحه کار خود قرار دهیم و در هر برهه ای مدیریت جهادی را بر همه چیز مقدم بداریم.

در ادامه امام جمعه آسارا به همراه دهیار و برخی از مردم با حضور در مسجد جامع روستای کندر از نزدیک مشکلات خود را با فرماندار درمیان گذاشتند.

حضور و استقرار روحانی در روستا، احداث کتابخانه، مرتفع کردن کمبود آب شرب، رفع مشکلات فاضلاب روستا، ایجاد بسترهای فعالیت های فرهنگی از جمله خواسته های بود که مردم روستا با فرماندار در میان گذاشتند.

گفتنی است، جمعیت روستای کندر از دیگر روستاهای محور چالوس بیشتر است، این روستا 3 مسجد و یک خانه بهداشت دارد و از جمله روستاهایی است که ساکنانش در همه فصول سال در روستا مستقر هستند.