فدراسیون فوتبال در انتظار دو اتفاق ویژه/ پستی که آبروی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، فوتبال ایران دو چالش بزرگ در آغاز سال 1394 پیش رو خواهد داشت؛ 1- گرفتن میزبانی جام ملت‌های آسیا که بدون شک، افتخار بزرگی برای فدراسیون فوتبال ایران به حساب می آید. 2- کسب کرسی پر اهمیت نایب رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا که به نظر می رسد دومی از همین حالا در دست ایران است و شاید دلیل سفر ناگهانی رئیس فدراسیون فوتبال به مالزی همین باشد. در ادامه به این دو موضوع و بررسی این سوال که کفاشیان برای کدام یک از آنها تلاش جدی تری می کند، می پردازیم.

چرا فدراسیون خوشبین به گرفتن میزبانی است؟

با وجود اینکه رسانه های کشور امارات در چندماه گذشته در چند نوبت اعلام کردند که جام ملت های آسیا در سال 2019 به این کشور رسیده است، علی کفاشیان کماکان در مصاحبه با خبرنگاران داخلی عنوان می‌کند چنین خبری صحت ندارد و اگر کمی حمایت های داخلی قوی تر باشد، در آغاز سال جدید خورشیدی، ایران می تواند برنده این رقابت با کشور امارات باشد.

بزرگترین مشکل پیش روی ما حضور بانوان در ورزشگاه هاست که کفاشیان در روز بازدید نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا از فدراسیون فوتبال، صریحا به خبرنگار مهر گفت: ما پیشنهاد داده ایم که بانوان خارجی بدون هیچ مشکلی، با حفظ حجاب، وارد ورزشگاه شوند اما در مورد بانوان ایرانی، هنوز مجوزی را در دست نداریم.

رئیس فدراسیون فوتبال پس از شنیدن این ادله اکه اماراتی از نظر زیرساخت و امکانات توریستی وضعیت مطلوب تری نسبت به ایران دارند،بیان کرد: آنچه برای AFC حایز اهمیت است، گسترش امکانات برای کلیه کشورهاست و اگر آنها ایران را میزبان کنند می دانند که ما مجبور به ساخت و ساز و اصلاح ورزشگاه های خود می شویم.

این‌ها دلایل خوشبینی آقای رئیس برای گرفتن میزبانی جام ملت های آسیاست. اما او همواره از این موضوع گله داشته که بر خلاف اماراتی ها که هواپیمایی این کشور برای گرفتن میزبانی، امکانات وسیعی را در نظر گرفته است، در داخل ایران، هنوز حمایتی جدی از فدراسیون فوتبال به عمل نیامده است.

کرسی نایب رئیسی AFC به ایران رسید؟

از منطقه جدید التاسیس آسیای میانه که ایران عضو آن است تنها علی کفاشیان نامزد گرفتن پست نایب رئیسی آسیا شده بود. رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که از وی پرسید به این ترتیب آیا از الان شما نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا از این منطفه هستید گفت: اطلاع دقیقی از تعداد نامزدها ندارم و شاید در آخرین ساعات ثبت نام یک نفر از این منطقه،برای رقابت با من ثبت نام کرده باشد. شنبه و یکشنبه مقر AFC تعطیل است و روز دوشنبه بخش بین الملل ما در این مورد پیگیری می کند تا ببینیم موضوع از چه قرار است».

علت این سفر می تواند پیروز شدن زود هنگام رئیس فدراسیون فوتبال ایران در این انتخابات باشد. چرا که او هیچ رقیبی ندارد و به صورت خودجوش پس از سال ها ایران صاحب یک کرسی ارزشمند و کارآمد در کنفدراسیون فوتبال آسیا خواهد شد.