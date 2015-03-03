قتل چهار عضو یک خانواده در همدان/ تحقیقات با جدیت انجام می شود

رسول مرادی در گفتگو با مهر اظهارداشت: بامداد دوشنبه از طریق تماس فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ از کشف چهار جسد در داخل منزل مسکونی واقع در خیابان رکنی شهر همدان مطلع شدیم که بلافاصله ضمن هماهنگی با مرجع قضایی در صحنه حادثه حاضر شدیم.

مرادی ادامه داد: در ابتدای ورود به منزل مسکونی بوی تعفن شدیدی به مشام می‌رسید که نشان از گذشت زمان زیادی از وقوع قتل داشت و وقتی وارد منزل شدیم با صحنه کشته شدن چهار نفر از اعضای یک خانواده روبه‌رو شدیم.

مرادی با بیان اینکه در این حادثه دو برادر و خواهر و مادر یک خانواده به قتل رسیده‌اند، افزود: اعضای این خانواده به طرز فجیعی به قتل رسیده‌اند و برای مشخص شدن نحوه قتل باید منتظر نظر پزشکی بود.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان عنوان کرد: بنا بر اظهارات یکی از بستگان نزدیک این خانواده، دو برادر در خرید و فروش غیرمجاز فعالیت‌ داشته‌اند.

وی با بیان اینکه تحقیقات با در نظر گرفتن تمامی فرضیه‌ها در حال انجام است، گفت: کارآگاهان ویژه و زبده در این حادثه ورود پیدا کردند و امیدواریم در اسرع وقت عامل یا عاملان این جنایت شناسایی و دستگیر شوند.

وی همچنین ادامه می‌دهد: دستورات ویژه توسط فرمانده انتظامی استان همدان صادر شده که با جدیت این دستورات در حال انجام است.

مرادی یادآور شد: مقتولان، اعضای یک خانواده بودند که دو پسر مجرد این خانواده حدود ۳۰ و ۳۷ سال سن داشته‌اند که با افراد دارای سوءشهرت و با سوابق کیفری در ارتباط بوده‌اند و خواهر آنها دارای معلولیت بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان همچنین از قتل زنی در حوالی میدان فردوسی همدان در ۱۰ روز گذشته در منزل مسکونی‌اش خبر داد و گفت: تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.