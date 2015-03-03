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۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۸:۵۸

اسطوره فوتبال اسکاتلند و تاتنهام درگذشت

اسطوره فوتبال اسکاتلند و تاتنهام درگذشت

«دیو مکای» اسطوره تیم‌های فوتبال اسکاتلند و تاتنهام در سن 80 سالگی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مکای 22 بار با پیراهن تیم ملی اسکاتلند به میدان رفت و سابقه بازی در تیم‌های هارتس، تاتنهام و دربی را در کارنامه دارد.

باشگاه تاتنهام به مناسبت درگذشت اسطوره اسپرز پیام تسلیتی را بر روی خروجی سایت باشگاه قرار داده است.

در این پیام آمده است: اطلاع از فوت کاپیتان پیشین تیم، دیو مکای، که در کویینز مدیکال سنتر در ناتینگهام درگذشته، غم انگیز بود. دیو یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان دوره خود بود و زمانی که از هارتس به تیم ما پیوست جای خود را در تیم ملی  اسکاتلند اثبات کرده بود. 

کد مطلب 2510328

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