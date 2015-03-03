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۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۳۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

احتمال لغو اعزام کم‌توانان ذهنی به مسابقات جهانی به دلیل بی‌پولی

احتمال لغو اعزام کم‌توانان ذهنی به مسابقات جهانی به دلیل بی‌پولی

رئیس انجمن ورزش‌های با هوش میانه از احتمال لغو اعزام این تیم به رقابتهای جهانی به دلیل مشکلات مالی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره رقابتهای کم‌توانان ذهنی مهرماه سال آینده در اکوادور برگزار می‌شود و این در حالی است که کاروان ورزشی ایران به گفته عباس باغستانی با وجود آمادگی کامل امکانات لازم جهت حضور در این مسابقات را ندارد.

باغستانی به خبرنگار مهر گفت: در نظر داشتیم در شش رشته تنیس، تنیس روی میز، دو و میدانی، شنا، فوتسال و دوچرخه‌سواری در این رقابتها شرکت کنیم. این تیم از هم اکنون باید برای ثبت نام و کلاسبندی اقدام کند اما مشکلات مالی باعث شده دست ما بسته شود. کمبود بودجه مانع از انجام این امور شده و این در حالی است که باید به ورزش کم‌توانان ذهنی نگاه «ویژه» شود.

وی در ادامه اظهار کرد: همه مسئولان و خیرین باید کمک کنند تا این بخش از ورزش کشور، بی یار و یاور نماند. طبق آمار، ما سه میلیون کم توان ذهنی در کشور داریم و باید توجه ویژه‌ای به این افراد داشته باشیم.

باغستانی گفت: شما به یک ورزشکار 20 ساله نگاه می‌کنید در حالیکه احساسات این ورزشکار خیلی کمتر از سن واقعی‌اش است و نیاز به حمایت دارد. اگر همه افراد جامعه نیاز به آرامش دارند، کم‌توانان ذهنی بیشتر نیاز به توجه و حمایت دارند. من در این خصوص با وزیر ورزش هم دیدار کردم و از ایشان قول حمایت گرفتم.

کد مطلب 2510336

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