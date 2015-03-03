به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره رقابتهای کم‌توانان ذهنی مهرماه سال آینده در اکوادور برگزار می‌شود و این در حالی است که کاروان ورزشی ایران به گفته عباس باغستانی با وجود آمادگی کامل امکانات لازم جهت حضور در این مسابقات را ندارد.

باغستانی به خبرنگار مهر گفت: در نظر داشتیم در شش رشته تنیس، تنیس روی میز، دو و میدانی، شنا، فوتسال و دوچرخه‌سواری در این رقابتها شرکت کنیم. این تیم از هم اکنون باید برای ثبت نام و کلاسبندی اقدام کند اما مشکلات مالی باعث شده دست ما بسته شود. کمبود بودجه مانع از انجام این امور شده و این در حالی است که باید به ورزش کم‌توانان ذهنی نگاه «ویژه» شود.

وی در ادامه اظهار کرد: همه مسئولان و خیرین باید کمک کنند تا این بخش از ورزش کشور، بی یار و یاور نماند. طبق آمار، ما سه میلیون کم توان ذهنی در کشور داریم و باید توجه ویژه‌ای به این افراد داشته باشیم.

باغستانی گفت: شما به یک ورزشکار 20 ساله نگاه می‌کنید در حالیکه احساسات این ورزشکار خیلی کمتر از سن واقعی‌اش است و نیاز به حمایت دارد. اگر همه افراد جامعه نیاز به آرامش دارند، کم‌توانان ذهنی بیشتر نیاز به توجه و حمایت دارند. من در این خصوص با وزیر ورزش هم دیدار کردم و از ایشان قول حمایت گرفتم.