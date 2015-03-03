لزوم ثبات قیمت بلیط سفر هوایی به جزیره کیش/کیش ایر همکاری کند

سیدمهدی ذکایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح مشکلات، موانع و مسائل افزایش قیمت ها در سفر به جزیره کیش گفت: در حال حاضر قیمت مصوب در کلیه آژانس های فروش بلیط خدمات هوایی ۲۲۳ هزار تومان برای یک میسر یک طرفه است که در زمان رکود این قیمت حتی به زیر ۷۰ تا ۶۰ هزار تومان نیز کاهش پیدا می کند.

رئیس جامعه خدمات مسافرت هوایی وجهانگردی کیش با اشاره به نوسانات قیمت بلیط هواپیما در ایام رکود و رونق، اظهارداشت: هیچکس به فکر رکود و کاهش گردشگر و ارزان شدن بلیط با ضرر و زیان توسط دفاتر آژانس های مسافرتی نیست.

وی با طرح سوالی که چه کسی ضرر و زیان کاهش قیمت بلیط را جبران خواهد کرد و مابالتفات قیمت را به چارتر کننده پرداخت می کند، ابراز داشت: قطعا هیچکس این ضرر و زیان را نمی دهد تا روز رونق و افزایش گردشگر فرا برسد آنهم در ایام کوتاه مدت سال و به ویژه تعطیلات نوروز که بتواند ضرر و زیان خود را جبران کند.

ذکایی به ساماندهی و ثابت نگاه داشتن قیمت بلیط اشاره کرد و اظهارداشت: شرکت هواپیمایی کیش ایر با ناوگان پیشرفته ای که دارد پروازهای خود را در ایام نوروز به سوی جزیره کیش سرازیر کند و با افزایش پروازها علاوه برحمایت از گردشگران ورودی و خروجی به کیش جلوی افزایش قیمت ها را در این ایام خاص بگیرد تا نرخ ثابت بماند.

وی افزود: در میان ۶۰ دفتر آژانس هواپیمایی در جزیره کیش شاید سه الی چهار آژانس از فروش بلیط هواپیما سود ببرند و الباقی قطعا دچار ضرر و زیان می شوند و برای جلوگیری از ضرر و زیان در ایام تعطیلات نوروز طبعا قیمت خود را افزایش می دهند.

ذکایی با بیان اینکه گردشگران مانند خون در رگ های هر منطقه گردشگری به ویژه جزیره کیش جاری است، بیان داشت: این خون نباید با گرانی و افزایش قیمت ها، برخوردهای ناشایست و عدم خدمات مناسب و مطلوب مسموم بشود، زیرا کیش بدون گردشگر هیچ است.

وی افزود: امروز جزیره کیش با امنیت و آرامش مثال زدنی اش، آب وهوایی فرح بخش در طول هشت ماه از سال، طبیعتی بکر و جذاب و آثار تاریخی و سواحل خیره کننده اش علاقمندان و مشتاقان زیادی را در طول سال به سوی خود جذب می کند و ما باید فرش قرمز برای آنها پهن کنیم تا با خاطراتی خوش و به یاد ماندنی جزیره را ترک کنند.

رئیس جامعه دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کیش افزود: ما ارتباط و همکاری تنگاتنگی با معاونت گردشگری اداره بازرگانی و خود سازمان منطقه آزاد کیش داریم و در راستای صدور مجوز های دفاتر برای فعالیت آنها و رفع مسائل ومشکلاتشان رایزنی و تلاش خواهیم کرد همچنین در مناسبت ها و مراسم های مختلف همکاری لازم را داریم و همت و اهداف خود را برای رونق و توسعه گردشگردی برای جزیره کیش به مرحله اخلاص گذاشتیم بدون هیچ توقعی اما انتظار هم داریم که سازمان توجه خود را به جامعه دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی داشته باشد و از ما حمایت کند و ما را تنها نگذارد.

ذکایی به آمار جهانی اشاره کرد و گفت: امروز هر نفر گردشگر در جهان ۱۳.۵ شغل ایجاد می کند و این آمار می تواند با توسعه صنعت گردشگری در کشورمان که طی سالهای اخیر نیز برنامه ریزی هایی در نظر گرفته شده است.

وی بیان داشت: برای رضایت مندی گردشگران باید همت همه جانبه داشته باشیم و از تمام ظرفیت های موجود در انجام خدمات مطلوب برای رضایت تک تک گردشگران تلاش کنیم از اصناف گرفته تا رانندگان تاکسی، کارکنان سازمان، ارگانها ونهادها باید همه سهم بسزایی در طول ایام تعطیلات نوروز از خودنشان بدهند و آموزش را سرلوحه کاری مان قرار بدهیم تا گردشگران با امنیت خاطر و آرامش چند روزی که در جزیره کیش که خانه ماست با خاطراتی خوش این ایام را سپری کند.