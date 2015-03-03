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۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۳۰

کاهش ۲۷ درصدی تخلفات در بازار / همچنان تخلف مشاهده می شود

کاهش ۲۷ درصدی تخلفات در بازار / همچنان تخلف مشاهده می شود

رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: وقتی تولیدکننده و بازار پایبند قانون باشند تخلفات کاهش می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مژدهی پور رییس سازمان تعزیرات حکومتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه در سال جاری تخلفات ۲۷ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است، تاکید کرد که نظارت بر بازار و اجرای قانون نباید چند سویه باشد؛ ضمن آنکه باید پایبندی به قوانین در کشور نهادینه و همه گیر باشد.

وی با بیان اینکه قوانین در مورد متخلفان به اجرا در می آید اما همچنان تخلف تکرار می شود افزود: در قانون تعزیرات، برای متخلف مجازات بسیاری پیش بینی شده است اما همچنان تخلف مشاهده می شود؛ این مساله نشانه عدم پایبندی به قوانین است.

کد مطلب 2510339

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