به گزارش خبرگزاری مهر، گروهک داعش چندی پیش اقدام به تخریب آثار هنری و مجسمههای موزه موصل در عراق کرد.
انجمن هنرمندان نقاش ایران نسبت به اقدام این گروه واکنش نشان داده و بیانیهای صادر کرده است که متن این بیان در ذیل آمده است:
«اتفاقات پیش آمده در منطقه و تخریب هر روز آثار تاریخی و نشانههای فرهنگی، میرود که بینالنهرین، این خاستگاه تمدن بشری را از نمادها و آثار افتخار آفرین خود تهی نماید.
تخریب مجسمهها در موزه موصل، این آخرین نشان کراهت و جهل، در کمال ناباوری در برابر چشمان جهانیان، خصوصاً اهل هنر و فرهنگ، اتفاق افتاد.
انجمن هنرمندان نقاش ایران با احساس زخمی عمیق بر پیکر خود و چشمانی غمناک این عمل را عمیقاً تقبیح و محکوم مینماید. باشد که باری دیگر این جغرافیای تاریخساز بتواند همه مظاهر تاریکی را به زبالهدان تاریخ بسپارد.»
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