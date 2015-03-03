  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۲۶

نقاشان ایرانی داعش و تخریب آثار موزه‌های عراق را محکوم کردند

نقاشان ایرانی داعش و تخریب آثار موزه‌های عراق را محکوم کردند

انجمن هنرمندان نقاش ایران نسبت به تخریب آثار هنری موزه موصل توسط داعش واکنش نشان داد و اقدام این گروهک تروریستی را همانند تمام اقدامات ددمنشانه آنها محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهک داعش چندی پیش اقدام به تخریب آثار هنری و مجسمه‌های موزه موصل در عراق کرد.

انجمن هنرمندان نقاش ایران نسبت به اقدام این گروه واکنش نشان داده و بیانیه‌ای صادر کرده است که متن این بیان در ذیل آمده است:

«اتفاقات پیش آمده در منطقه و تخریب هر روز آثار تاریخی و نشانه‌های فرهنگی، می‌رود که بین‌النهرین، این خاستگاه تمدن بشری را از نمادها و آثار افتخار آفرین خود تهی نماید.

تخریب مجسمه‌ها در موزه موصل، این آخرین نشان کراهت و جهل، در کمال ناباوری در برابر چشمان جهانیان، خصوصاً اهل هنر و فرهنگ، اتفاق افتاد.

انجمن هنرمندان نقاش ایران با احساس زخمی عمیق بر پیکر خود و چشمانی غمناک این عمل را عمیقاً تقبیح و محکوم می‌نماید. باشد که باری دیگر این جغرافیای تاریخ‌ساز بتواند همه‌ مظاهر تاریکی را به زباله‌دان تاریخ بسپارد.»

کد مطلب 2510341
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها