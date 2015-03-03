به گزارش خبرنگار مهر، صد و چهارمین شماره فصلنامه نگاهنو، زمستان ۱۳۹۳، مانند شمارههای پیشین با «بخش ویژه» آغاز میشود که اینبار به مقوله «کیفیت زندگی» اختصاص داده شده است.
مقالههای این بخش را شهیندخت خوارزمی (زندگی خوب حق انسان است)، مالک حسینی (حکمت و کیفیت زندگی)، رامین جهانبگلو (گاندی و هنر با هم زیستن)، مهشید جعفری (اعتصاب زنبورهای عسل؛ از کیفیت زندگی کاری خود چه میدانیم؟) و علی میرزائی (کدام زندگی! کدام کیفیت!) نوشتهاند.
در بخش مقالهها آثاری از محمدرفیع محمودیان (مفهوم سوم آزادی: آزادی اجتماعی)، جاناتان سویفت (پیشنهاد فروتنانه؛ ترجمه حسین معصومیهمدانی)، ماریو بارگاس یوسا (سرمایهداری، آزادی، و اخلاق؛ ترجمه عبدالله کوثری)، سیما راستین (هستی اجتماعی عشق)، سعید رضوانی (بازآفرینی واقعیت در آثار فرانتس کافکا)، محمد مالجو (اٌفت توان چانهزنی کارگران در ایران پس از جنگ) و رضا زنگیآبادی (میرزا آقاخان کرمانی و رمان تاریخی) آمده است.
بخش داستان و شعر را شعرهای مجید نفیسی، با تصویرسازی نوشین نفیسی، داستانی از بهومیل هرابال به نام «پدربزرگ» ترجمه پرویز دوایی و داستانی از فریبا وفی به نام «کابوس شناور» تشکیل میدهند.
در بخش «نقد و نظر»، نقد علی حصوری به مقاله «آنچه نباید از فردوسی بیاموزیم» نوشته محمد دهقانی و پاسخ محمد دهقانی به این نقد، و نیز نقد عبدالله یوسفزادگان به مقاله محمد مالجو (شیوه نگرش دولت یازدهم به محیط زیست) درج شده است.
بخش «رویدادها و گزارشها» با گزارش مراسم اهدای جایزه بهترین کتاب توسعه، یادی از دکتر روشن وزیری و اهدای جایزه مهتاب میرزائی آغاز میشود. در این بخش خطابههای علیرضا اکبری، عزتالله فولادوند و مصطفی ملکیان، پس از دریافت جایزه مهتاب میرزائی و نیز متن سخنان محمدعلی موحد و حسین معصومیهمدانی هم که در آن مراسم، پس از اهدای جایزهها، سخن گفتند، آمده است. گزارش بزرگداشت محمدرضا باطنی به مناسبت هشتادمین زادروز وی از الوند بهاری و یادی از کیکاووس جهانداری، به قلم مرتضی هاشمیپور نیز در این بخش آمدهاند.
«تازههای کتاب»، کاریکاتوری از حسن کریمزاده، و «یکسال یککتاب» با نوشتههایی از هرمز همایونپور، محمدرحیم اخوت، محمدعلی آتشبرگ، محمد دهقانی، محمدحسین خسروپناه، آبتین گلکار، عنایت سمیعی، لیلا مکتبیفرد، غلامحسین صدریافشار، اسماعیل عباسی و مسعود احمدی، پایان بخش این شماره نگاهنو هستند.
نگاهنو شماره ۱۰۴، زمستان ۱۳۹۳، در ۲۶۰ صفحه، به بهای ۱۰ هزارتومان از فردا چهارشنبه ۱۳ اسفند در تهران توزیع میشود و بهتدریج برای شهرهای دیگر فرستاده خواهد شد.
نظر شما