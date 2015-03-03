فعال سازی ۲۵۰۰ پایگاه کمیته امداد اردبیل در جشن نیکوکاری

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالی صبح سه شنبه در حاشیه هماهنگی برنامه های این جشن تصریح کرد: جشن نیکوکاری در سال جاری با شعار «اکرام فاطمی و شور نیکوکاری» برگزار خواهد شد.

وی افزود: توانمند سازی خانواده ها، حفظ عزت و کرامت خانواده های نیازمند و حمایت از اقشار آسیب پذیر با جلب مشارکت مردمی از اهداف این جشن است.

مدیر کل کمیته امداد استان با اذعان به آغاز به کار این جشن از ۱۳ اسفند ماه اضافه کرد: ۱۳ اسفند ماه در هزار و ۲۰۰ مدرسه پایگاه نیکو کاری دایر خواهد شد.

زلالی افزود: در همین روز زنگ نیکو کاری در مدارس نواخته می شود و مشارکت های دانش آموزان در پایگاه های مدارس جمع آوری می شود.

وی برنامه بعدی را فعال سازی هزار و ۲۰۰ پایگاه ثابت و ۱۰۰ پایگاه سیار همزمان با ۱۴ اسفند ماه برشمرد و گفت: این پایگاه ها در میادین شهری با حضور بسیجیان و امدادگران برپا خواهند شد.

به گفته مدیر کل کمیته امداد استان بخش سوم برنامه های این جشن فعال سازی مصلاهای شهرستان ها در روز ۱۵ اسفند ماه است.

زلالی اضافه کرد: در این روز تمامی پایگاه های نماز جمعه و مسیر های پیاده روی فعال می شوند.

مدیر کل کمیته امداد استان افزود: افرادی که تمایل به واریز کمک های نقدی خود هستند می توانند از شماره حساب ۰۱۰۳۸۱۰۳۸۱۰۰۱ بانک ملی به نام کمیته امداد استفاده کنند.