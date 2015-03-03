این نامه سنگ بنای معنوی و اخلاقی جوامع است

به گزارش خبرگزاری مهر، ریچارد فالک پروفسور آمریکایی به نامه رهبر معظم انقلاب که خطاب به جوانان اروپا و آمریکایی شمالی صادر شده بود پاسخ داد.

ریچارد فالک (Richard Anderson Falk) استاد دانشگاه و پروفسور آمریکایی ۸۴ ساله و از سال ۲۰۰۸ فرستاده ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل به مناطق خودمختار فلسطین است.

متن پاسخ چند خطی ریچارد فالک به نامه مقام معظم رهبری به شرح زیر است:

«این نامه، حاوی مطالبی زیبا و انسانی است و اگرچه خطاب به جوانان نوشته شده اما برای همه ما اهمیت دارد. محورهای این نامه را می‌توان سنگ بنای معنوی و اخلاقیِ جوامع قرار داد و آن را به کلّ بشریت وسعت بخشید. وجود چنین احساسی در این برهه زمانی بسیار ضروری‌ست، چون قادر است با از بین بردن بی‌اعتمادی‌ها، به خلع سلاح هسته‌ای در دنیا و امنیت کمک کند. من ۸۴ سال دارم ولی حس می‌کنم به اندازه کافی جوان هستم که این نامه، مرا مخاطب قرار داده باشد و بخواهم به پیام پرمعنای آیت‌الله خامنه‌ای پاسخ دهم.»