تدوین محور گردشگری کرمان/ خانه های تاریخی کرمان بازسازی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کامیاب شامگاه گذشته در جلسه بررسی محور گردشگری شهر کرمان اظهارداشت: در شهر کرمان هکتارها بافت تاریخی داریم که طی سالهای اخیر به حال خود رها شده اند در حالی که این خانه های پتانسیلی بسیار قابل توجه در راستای توسعه اقتصادی و گردشگری شهر کرمان محسوب می شوند.

وی افزود: در دولت یازدهم پتانسیلهای اقتصادی بسیار مورد توجه قرار دارد و در شهر کرمان با توجه به سبقه تاریخی و داشته هایی که از گذشته باقی مانده اند به سادگی می توان گردشگری را نهادینه کرد و توسعه داد.

وی افزود: در این مسیر تاکنون جلسات متعددی برگزار شده است و تاکید استاندار کرمان نیز بر رونق گردشگری در کرمان و البته ایجاد زیر ساخت های لازم است.

کامیاب افزود: بناهای تاریخی متعددی در کرمان وجود دارد که اکثرا نیاز به بازسازی و مقاوم سازی دارند با همین هدف هفته گذشته بازدیدی از بافت تاریخی یزد توسط مسئولان استان کرمان انجام شود و سعی شد از تجربه بافت قدیم یزد استفاده شود.

وی ادامه داد: یزد یکی از شهرهای موفق در زمینه بازسازی بافت تاریخی و تبدیل آن به محور گردشگری است اما در شهریزد به دلیل محدود بودن بافت تاریخی در یک مجموعه این بازسازی ها صورت گرفته در مقابل در کرمان بافت تاریخی بسیار گسترده تر و البته متراکم نیست و پراکنده است همچنین خانه های تاریخی در یزد ۲۰ ساله در اختیار سرمایه گذار است اما در کرمان یک ساله این کار انجام می شود طبیعتا باید در این موارد بازنگری شود.

وی برمرمت و بازسازی خانه های تاریخی کرمان تاکید کرد و افزود: ما محور گردشگری کرمان را تدوین کرده ایم و در راستای پویا کردن این محور تلاش می کنیم اما در این مسیر جذب سرمایه گذار و رونق گردشگری داخلی و خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است.