کارگاه پرس صنعتی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اول رئیس جمهور به همراه وزیر نیرو، وزیر صنعت و معدن و تجارت و استاندار البرز صبح امروز از شرکت مپنا بازدید کرد و در این بازدید کارگاه پرس صنعتی را افتتاح کرد.

فرآیند پرس ایزواستاتیک گرم، فرآیندی است که قطعات به طور همزمان در یک مخزن دارای استحکام بسیار بالا تحت دمای بالا و فشار ایزواستاتیک گاز خنثی قرار می گیرد که این عمل منجر به بسته شدن حفره ها و ریز تخلخل های داخلی قطعات می شود.

در سال ۹۲ با توجه به ضرورت نصب و راه اندازی اولین دستگاه پرس ایزواستاتیک گرم، علی‌رغم آماده نبودن سالن های تولید، عملیات نصب و سالن های نیمه کاره آغاز و در تیرماه سال جاری نصب دستگاهها پایان یافته و با تلاش متخصصان شرکت مپنا، دستگاه مذکور راه اندازی و از مرداد ۹۳ به بهره برداری رسید.

شایان ذکر است، ساخت و بومی سازی دستگاه شماره ۲ نیز آغاز و در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.

از مزایای به کارگیری پرس ایزواستاتیک گرم می توان به بهبود رفتار خزشی، تولید قطعات و چگالی نزدیک به تئوری و افزایش استحکام کششی اشاره کرد.

در ادامه معاون اول رئیس جمهور و هیات همراه از ژنراتور ۲۵ مگابایتی ساخت ایران بازدید کردند. کشور چین و ایران تنها دارنده این ژنراتور در آسیا هستند.

در ادامه از سالن پوشش دهی قطعات داغ سرامیکی بازدید شد. این قطعات در گذشته به خارج از کشور فرستاده می شد ولی در حال حاضر به خودکفایی رسیده ایم.