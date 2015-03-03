به گزارش خبرنگار مهر، رتبه بندی کشتی گیران برتر کشور در سال فنی ۹۲- ۹۳ به عنوان طرح ملاک عمل در رقابتهای لیگ باشگاههای کشتی کشور در سال ۹۳-۹۴ اعلام شد.
سال فنی ۹۲- ۹۳ از مهرماه سال ۹۲ تا پایان شهریورماه سال ۹۳ احتساب شده و فقط امتیاز بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ به آن افزوده شده است.
بر این اساس رتبه بندی فدراسیون کشتی به شرح زیر است:
کشتی آزاد:
۵۷ کیلوگرم: حسن رحیمی (تهران)، ۶۶ امتیاز، مهران رضازاده (مازندران)، ۴۹ امتیاز، امید جلالی بهار (البرز)، ۴۷ امتیاز
۶۱ کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور (مازندران)، ۹۰ امتیاز، حسن مرادقلی (تهران)، ۴۸ امتیاز، عباس دباغی (مازندران)، ۴۴ امتیاز
۶۵ کیلوگرم:میثم نصیری (اردبیل)، ۸۴ امتیاز، سید احمد محمدی (مازندران)، ۶۸ امتیاز، علیاصغر جبلی (گلستان)، ۳۳ امتیاز
۷۰ کیلوگرم: مصطفی حسینخانی (تهران)، ۱۰۷ امتیاز،پیمان یاراحمدی (لرستان)، ۷۹ امتیاز،سعید داداشپور (مازندران)، ۴۸ امتیاز
۷۴ کیلوگرم: رضا افضلی (کرمانشاه)، ۱۱۲ امتیاز،عزتالله اکبری (مازندران)، ۶۶ امتیاز، مرتضی رضایی قلعه (مازندران)، ۵۹ امتیاز
۸۶ کیلوگرم: میثم مصطفی جوکار (همدان)، ۱۰۲ امتیاز،محمدجواد ابراهیمی (مازندران)، ۷۶ امتیاز،محمدحسین محمدیان (مازندران)، ۷۳ امتیاز
۹۷ کیلوگرم: حامد طالبی زرین کمر (مازندران)، ۷۷ امتیاز،رضا یزدانی (مازندران)، ۶۶ امتیاز، عباس طحان (مازندران)، ۴۸ امتیاز
۱۲۵ کیلوگرم: پرویز هادی (آذربایجان شرقی)، ۱۰۲ امتیاز،کمیل قاسمی (مازندران)، ۹۳ امتیاز، عبدالله قمی (مازندران)، ۷۲ امتیاز
کشتی فرنگی:
۵۹ کیلوگرم: حمید سوریان (تهران)، ۵۴ امتیاز،شیرزاد بهشتی طلا (تهران)، ۵۳ امتیاز،سامان عبدولی (خوزستان)، ۴۷ امتیاز
۶۶ کیلوگرم:امید نوروزی (فارس)، ۶۵ امتیاز،وحید میرفتحاللهی (تهران)، ۴۷ امتیاز،امین سوری (خوزستان)، ۳۶ امتیاز
۷۱ کیلوگرم:محمد کریمی (البرز)، ۵۴ امتیاز،برومند اصلان (لرستان)، ۴۹ امتیاز،افشین بیابانگرد (تهران)، ۳۶ امتیاز
۷۵ کیلوگرم:سعید عبدولی (خوزستان)، ۷۹ امتیاز،هادی علیزاده پورنیا (قم)، ۴۵ امتیاز،پیام بویری (خوزستان)، ۴۴ امتیاز
۸۰ کیلوگرم:حبیبالله اخلاقی (خوزستان)، ۸۴ امتیاز،یوسف قادریان (البرز)، ۶۱ امتیاز، مهدی محمدی (البرز)، ۵۰ امتیاز
۸۵ کیلوگرم:مجتبی کریمفر (تهران)، ۱۲۱ امتیاز،سامان عزیزی (کردستان)، ۶۶ امتیاز،داود ا خباری (تهران)، ۴۶ امتیاز
۹۸ کیلوگرم:داود عابدینزاده (تهران)، ۶۶ امتیاز،علی علیاری (تهران)، ۵۸ امتیاز،مهدی علیاری (تهران)، ۵۴ امتیاز
۱۳۰ کیلوگرم:بهنام مهدیزاده (تهران)، ۱۱۱ امتیاز،بشیر باباجانزاده (مازندران)، ۶۴ امتیاز،امیرحسین شربیانی (تهران)، ۳۳ امتیاز
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