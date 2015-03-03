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۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۰۵

بسته نوروزی بازی‌های رایانه‌ای در سایت گیمفا عرضه می‌شود

بسته نوروزی بازی‌های رایانه‌ای در سایت گیمفا عرضه می‌شود

برای سهولت دسترسی علاقه‌مندان به بسته‌های نوروزی بازی‌های رایانه‌ای امکان خرید از طریق سایت تخصصی گیمفا امکان‌پذیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقه‌مندان در سراسر کشور برای تهیه بسته نوروزی می توانند به سایت گیمفا به نشانی gamefashop.com مراجعه و سفارش خود را ثبت کنند.

۶ بازی منتخب بهترین بازی‌های ایرانی در بستهای زیبا و شکیل با عنوان عیدی آماده و با ۵۰ درصد تخفیف در حال عرضه است.

بسته‌های نوروزی همراه با ۱۰ جایزه یک میلیون تومانی است و مخاطبان می‌توانند پس از تهیه بسته در قرعه کشی بزرگ جشنواره بازی های رایانه ای ایرانی شرکت کنند.

بسته‌های نوروزی می‌تواند نظر نوجوانان و جوانان را نسبت به محصولات ایرانی معطوف کند و از این طریق دغدغه والدین نسبت به خطرات روحی، روانی و فرهنگی بازی‌های خارجی تا حدی برطرف شود.

بازی های ایرانی در کشور ۲۰ میلیون کاربر دارد و این هنر- صنعت-رسانه یکی از محبوب‌ترین و پر کاربردترین ابزار جوانان است و تاثیر عمیقی برذهن، روان و تفکر مخاطب خود می‌گذارد به همین منظور بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بسته‌های  نوروزی را با  هدف آشنایی خانواده‌ها و فرزندانشان با بازی‌های بومی، تهیه و توزیع کرده است.

شایان ذکراست این بسته در فروشگاه‌های بهاره و نیز مراکز بزرگ تجاری تهران عرضه می شود.

کد مطلب 2510393

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