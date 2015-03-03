به گزارش خبرگزاری مهر، علاقه‌مندان در سراسر کشور برای تهیه بسته نوروزی می توانند به سایت گیمفا به نشانی gamefashop.com مراجعه و سفارش خود را ثبت کنند.

۶ بازی منتخب بهترین بازی‌های ایرانی در بسته‌‌ای زیبا و شکیل با عنوان عیدی آماده و با ۵۰ درصد تخفیف در حال عرضه است.

بسته‌های نوروزی همراه با ۱۰ جایزه یک میلیون تومانی است و مخاطبان می‌توانند پس از تهیه بسته در قرعه کشی بزرگ جشنواره بازی های رایانه ای ایرانی شرکت کنند.

بسته‌های نوروزی می‌تواند نظر نوجوانان و جوانان را نسبت به محصولات ایرانی معطوف کند و از این طریق دغدغه والدین نسبت به خطرات روحی، روانی و فرهنگی بازی‌های خارجی تا حدی برطرف شود.

بازی های ایرانی در کشور ۲۰ میلیون کاربر دارد و این هنر- صنعت-رسانه یکی از محبوب‌ترین و پر کاربردترین ابزار جوانان است و تاثیر عمیقی برذهن، روان و تفکر مخاطب خود می‌گذارد به همین منظور بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بسته‌های نوروزی را با هدف آشنایی خانواده‌ها و فرزندانشان با بازی‌های بومی، تهیه و توزیع کرده است.

شایان ذکراست این بسته در فروشگاه‌های بهاره و نیز مراکز بزرگ تجاری تهران عرضه می شود.