وظیفه حکومت تنها جلوگیری از ورود جامعه به جهنم نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، كتاب نیم قرن خدمت در فرهنگسرای امام (ره) رونمایی شد. در این برنامه شخصیت‌های همچون آیت الله موحدی كرمانی (عضو خبرگان رهبری)، حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان (رئیس مركز اسناد انقلاب اسلامی) علاءالدین بروجردی(نماینده مجلس) محسن رفیق دوست و سید رضا نیری مولف كتاب حضور داشتند.

روح الله حسینیان به عنوان سخنران آغازین برنامه درباره فلسفه وجودی تجلیل از بزرگان به سخن پرداختند و با اشاره به اینكه تجلیل می تواند مفهومی در جهت ایجاد اسوه و الگو برای آیندگان بسیار كارساز و عاملی مهم در جهت تداوم اسلام و انقلاب اسلامی باشد، به جایگاه و كاركرد این مفهوم در ادبیات دینی و اسلامی پرداختند.

وی در این باره گفت: تجلیل در كلام خداوند جایگاه ویژه ای دارد ما در قرآن می بینیم كه بسیاری از انبیا و پیامبران تجلیل شده اند برای نمونه می توان به تجلیل های قرآن از ابراهیم یاد كرد كه با چه كلام عمیقی از این پیامبر یاد می كند. قرآن نه تنها از انبیاء بلكه از مومنانی كه در راه و در جهت نهضت انبیاء تلاش و فداكاری كرده اند حتی اگر وابسته به افراد و خاندان بد باشند تجلیل می كند.

حسینیان در ادامه با اشاره به تداوم تجلیل در سنت علوی در میان امام گفت:در سیره امامان شیعه هم ما می بینیم كه تجلیل تسری دارد و به عنوان الگو و سنت عملی برای ما شیعیان به ارث گذاشته شده است. برای نمونه می توان به ابوذر اشاره كرد كه چگونه با قیام علیه سرمایه داران و اشراف، تك و تنها تبعید شد و در این زمان امام علی(ع) امام حسین(ع) و امام حسین(ع) به بدرقه او رفتند و از او تجلیل كردند.

وی هم چنین به سنت تجلیل در میان علما و دانشمندان اشاره كردند و در اینباره عنوان كردند: ابوالاسحاق صابی كه یك عالم و ادیب فرزانه اما در مذهب صابئین بود و مسلمان نبود این فرد كه از دوستان سید رضی بود و زمانی كه ابوصابی فوت كرد سید رضی برای شخصیت صابی یك قصیده معروف را می سراید و از این شخص تجلیل می كند و هنگامی به سید رضی می گفتند كه چرا این شخص غیر مسلمان را تجلیل می كنید سید می فرمایند من به خاطر علم این شخص او را تجلیل می كنم نه تنی كه در خاك فرو رفته است.

رئیس مركز اسناد انقلاب اسلامی درباره تجلیل در زمان حال گفتند:با اینكه سنت تجلیل در میان انبیاء، امامان و علمای ما سنتی دیرین بوده است اما متاسفانه ما امروز به این امر كم توجه هستیم افسوس كه ما قدر انسان ها را زمانی می دانیم كه از میان ما رفته اند شما نگاه كنید به این قبیله الهی شخصیت های مانند مرحوم لاجوردی، مرحومین امانی، اسلامی قدیریان و خیلی از این بزرگان كه دیگر در میان ما نیستند و ما حسرت نگاه به چهرهای مقدس آنها را در دل داریم و نبود آنها را احساس می كنیم.

حسینیان در ادامه درباره شخصیت آقای نیری مولف كتاب نیم قرن خدمت گفتند: شخصیت آقای نیری از این دسته افرادی بود كه گفته شد افرادی از جنسی دیگر و امیداوریم خداوند عمر با عزت به ایشان عطا كنند و از این نیر پر نور استفاده كنیم. شخصیتی كه پنجاه سال تمام در خدمت محرومان بودند قبل از انقلاب در خدمت خانواده های مجاهدی بودند كه به خاطر اسلام به زندان می رفتند و ایشان به مشكلات و كمبودهای آنها رسیدگی می كرد و بعد از انقلاب هم تمام هم و غم خود را به خدمت مستضعفان و محرومان قرار داد. نه تنها در ایران بلكه در دیگر نقاط محروم جهان هم آقای نیری حضور داشتند.

امام(ره) نیروی ایمان را میان اقشار و گروه های جامعه تقویت كرد

دیگر سخنران برنامه آیت الله موحدی كرمانی بودند كه سخنان خود را با بیان ویژگی های رسالت امام خمینی(ره) در انقلاب و ماهیت انقلاب اسلامی آغاز كردند و دراین باره گفت: امام (ره) حركتی را شروع كرد كه به پشتوانه مردم این حركت پیروز شد این نكته مهمی است كه تكیه اصلی امام بر مردم بود به همین دلیل در حكومت اسلامی كه ایجاد كردند تاكید زیادی بر حقوق مردم داشتند و اعتقاد داشتند كه عدالت واقعی باید بین مردم گسترش پیدا كند. كسانی كه خداوند مكنت و قدرت مالی عطا كرده است باید به فكر مردم محروم و مستعف باشند.

وی با اشاره به اینكه امام(ره) به مفهوم ایمان میان مسئولان و مردم تاكید زیادی داشتند عنوان كرد:ساده نبود یك ارتش كاملا شاهنشاهی بعد از انقلاب به این زودی در خط امام و انقلاب قرار گیرد این موضوع بیش از هرچیز به دلیل روشنگری های امام (ره) بود كه نیروی ایمان را در میان تمام اقشار و گروه های جامعه تقویت كرد.

تاكید بر امر فرهنگ از سوی امام(ره) از جمله مسائلی بود كه آیت الله موحدی كرمانی در گفته های خود بدان اشاره داشت و همچنین اهمیت این موضوع را در نزد مقام معظم رهبری بازگو كردند.

وظیفه حكومت و دولت هدایت مردم است

آیت الله موحدی كرمانی با بیان اینكه حكومت در بین مردم و جامعه وظایفی دارد عنوان كرد: وظیفه حكومت و دولت هدایت مردم و نه تنها باید از ورود آنها به جهنم جلوگیری كند بلكه باید مردم را به بهشت هدایت كند و به همین دلیل امر به معروف و نهی از منكر باید امری واجب در جامعه شمرده شود.

امام جمعه تهران در ادامه با تاكید بر خدمات آقای نیری در جهت احقاق حق و عدالت مردم محروم در جامعه مسئولان را دعوت به الگو پذیری از ایشان كرد و گفتند:در یك جامعه اسلامی و دینی مردم و مسئولان نباید به دنبال ثروت جمع كردن و مال افزایی باشند بلكه با حسن نیت كامل در راستای عدالت و كاهش محرومیت و فقر گام بردارند.

از دیگر سخنرانان این مراسم محسن رفیق دوست بود كه به دوستی ۵۵ ساله خود با آقای نیری اشاره كرد و گفت:من در این ۵۵ سال آنچه را كه در شخصیت آقای نیری دیدم ایمان والا، تقوای الهی و مردم دوستی بوده است. ایشان برای خدمت به مردم هیچگاه احساس خستگی نمی كردند و همیشه برای این كار آمادگی كامل داشتند. و همچنین با اشاره به شخصیت آقای نیری گفت:به نظر من هنرمند واقعی كسی است كه در ۸۰ سالگی با ضعف بدنی برای خدمت به مردم خسته نمی شود.

سخنران نهایی برنامه آقای نیری بودند كه با تشكر از برگزار كنندگان این برنامه به خصوص حجت الاسلام روح الله حسینیان و مركز اسناد و همچنین افرادی كه در این مراسم شركت كرده اند بیش از هر چیز خود را مدیون خون شهدا و جانبازان دانست.

در پایان برنامه كتاب نیم قرن خدمت رونمایی شد.