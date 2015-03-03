به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه «جام جم» به عنوان دومین روزنامه ایرانی بعد از همشهری، به خدماتی مانند ۱۰ وبسایت و نرم‌افزار تلفن همراه که تاکنون به مخاطبانش ارائه می‌کرد، نرم‌افزار واقعیت افزوده را اضافه کرد.

این روزنامه وابسته به صدا و سیما در مطلبی در همین باره در شماره امروز سه‌شنبه ۱۲ اسفند خود ضمن اینکه خودش را پرتیراژترین روزنامه کشور معرفی کرده، نسخه آزمایشی این نرم‌افزار را هم معرفی کرده است.

بر این اساس، مخاطبان «جام جم» از این پس می‌توانند با اسکن QR نرم‌افزار توسط نرم‌افزارهای اسکن QR همچون QRDroid و QRCode و دانلود و نصب آنها از خدمات «واقعیت افزوده‌» این روزنامه استفاده کنند.

از این پس مطالبی که واقعیت افزوده داشته باشد، با آیکُن «جام» نمایش داده خواهد شد و کسانی که روزنامه را به دست دارند، می‌توانند با اجرای نرم‌افزار یادشده در دوربین موبایل و یا تبلت خود و قرار دادن آنها در مقابل مطالبی که با این آیکُن مشخص شده‌اند، از محتویات واقعیت افزوده‌ای چون فیلم، صدا و عکس استفاده کنند.

پیشتر و از خرداد امسال، «همشهری» به عنوان اولین روزنامه ایرانی خدمات موسوم به «واقعیت افزوده» را به مخاطبان خود ارائه کرده بود.