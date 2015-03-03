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۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۵۱

بسکتبال NBA؛

بروکلین ترمز غول کنفرانس غرب را کشید

بروکلین ترمز غول کنفرانس غرب را کشید

تیم بروکلین نتس در ادمه رقابتهای بسکتبال حرفه‌ای NBA برابر صدرنشین کنفرانس غرب به پیروزی ارزشمندی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال بروکلین نتس بامداد امروز سه شنبه در ادامه رقابتهای حرفه‌ای NBA میزبان گلدن استیت وری‌یرز، صدرنشین کنفرانس غرب بود که با ارایه یک بازی شجاعانه این تیم مخوف را با حساب 110 بر 108 از پیش روی برداشت. بروک لوپز و درون ویلیامز به ترتب با کسب 26 و 22 امتیاز ستاره های تیم بروکلین در این بازی بودند. استفان کوری، گارد تیم گلدن استیت و یکی از کاندیداهای MVP (با ارزش ترین بازیکن فصل) در این فصل نیز با 26 امتیازی که کسب کرد بهترین یار این تیم بود.

با این نتیجه تیم بروکلین به بیست و پنجمین برد فصل خود دست یافت. در حالی که 33 شکست در کارنامه این تیم به چشم می‌آید. گلدن استیت نیز آمار فوق‌العاده 46 پیروزی و 12 باخت را در کارنامه دارد.

در دیگر بازی‌های امروز نتایج زیر به دست آمده است:

* فیلادلفیا سونی سیکسرز 103 - تورنتو رپتورز 114
* دالاس ماوریکس 102 - نیو اورلینز پلیکانز 93
* مینه سوتا تیمبروولوز 105 - لس آنجلس کلیپرز 110
* میامی هیت 115 - فینیکس سانز 98

 

 

 

 

کد مطلب 2510401

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