خسرو سلجوقی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آماده سازی 3 دستورالعمل برای حمایت از ایده هایی که منتج به کسب و کار موفق می شوند، خبر داد و گفت: این دستورالعمل ها از سال 94 و براساس اعتبار پژوهشی مدنظر در بودجه سال آینده اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و حمایت از تحقیق و توسعه - R&D - بخش خصوصی از جمله دستورالعملهای حمایتی برای سال آینده است، گفت: دولت بخشی از هزینه R&D بخش خصوصی را که منتج به کسب و کار شود متقبل خواهد شد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به برنامه توسعه کاربردی فناوری اطلاعات - تکفا- که در سال 82 در کشور اجرا می شد، گفت: مدل حمایت از تحقیق و توسعه و پایان نامه های مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق طرح تکفا خواهد بود به نحوی که برای مثال در سال 82 به پایان نامه های ارشد 3 میلیون تومان و به پایان نامه های دکترا مبلغ 9 میلیون تومان تعلق می گرفت که 30 درصد آن به دانشجو، 30 درصد به استاد راهنما و 30 درصد به دانشگاه اختصاص می یافت.

وی ادامه داد: در آن سال 50 درصد هزینه R&D شرکتهای خصوصی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد حمایت قرار می گرفت و برای آن تا سقف 40 میلیون تومان وام بلاعوض اختصاص داده می شد.

سلجوقی با تاکید براینکه براساس طرح تکفا، تمرکز زیادی بر روی تحقیق و توسعه در این بخش ایجاد شده بود، خاطرنشان کرد: محور شکل گیری شرکتهای دانش بنیان که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار دارد تحقیق و توسعه است و براین اساس حمایت از تحقیق و توسعه بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به نرخ بازگشت سرمایه در تحقیق و توسعه گفت: نرخ بازگشت سرمایه در کشاورزی 4 تا 12 درصد، در صنعت 10 تا 20 درصد، در صنایع های تک 40 درصد، در صنایع نظامی 50 درصد و در پلیتیک 100 درصد است و این درحالی است که نرخ بازگشت سرمایه در تحقیق و توسعه 3 هزار درصد برآورد می شود. لذا برای بازگشت سرمایه و تحقق اقتصاد دانش بنیان تمرکز بر روی این بخش قرار دارد و سازمان فناوری اطلاعات ایران و وزارت ارتباطات از تحقیق و توسعه در مورد طرح هایی که مزیت نسبی دارند مانند جویشگر ملی و نرم افزارهای متن باز حمایت می کند.