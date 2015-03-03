موانع پیش روی اسقاط خودروهای سنگین در کشور

به گزاش خبرگزاری مهر، کاووس حسن وند با اشاره مشکلات اسقاط خودروهای سنگین در کشور بیان داشت: هر نوع خودرو بالای 15 سال فرسوده محسوب می شود و مالک خودرو برای اسقاط خودروی خود نیاز به تشویق دارد.

وی افزود: به دلیل نبود هیچگونه جذابیت تعویض خودرو فرسوده با، صفر کیلومتر در کشور، متاسفانه طرح اسقاط خودروهای سنگین از سوی مالگان و رانندگان مورد استقبال قرار نگرفته است و مالک یا راننده خودرو فرسوده خود را در بازار آزاد به فروش می رساند.

رئیس انجمن بازیافت و اسقاط خودرو کشور با بیان اینکه مشکل نوسازی ناوگان مربوط به بخش اسقاط نیست، تصریح کرد: دولت برای پرداخت وام 200 میلیون تومانی جهت نوسازی خودرو سنگین از مالک مطالبه سند می کند. لذا مشکل اصلی در بخش پرداخت تسهیلات و امور بانکی است.

حسن وند در پایان تاکید کرد: برای اسقاط خودروهای سنگین و نوسازی ناوگان به منظور کاهش وسایل نقلیه عمومی جاده ای باید شرایط دست و پاگیر بانکی از میان برداشته شود.