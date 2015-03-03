استرالیا ۳۰۰ نیروی دیگر به عراق می فرستد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی وی ان زد، «جان کی» نخست وزیر نیوزیلند ضمن استقبال از طرح اعزام ۳۰۰ نیروی دیگر استرالیا به عراق برای همکاری با نیروهای نیوزیلندی به منظور مقابله با داعش تاکید کرد این اقدام نشان می دهد که استرالیا تا چه اندازه به مبارزه با تروریسم متعهد است.

اعزام نظامیان بیشتر استرالیا به عراق به درخواست بغداد و واشنگتن برای کمک به آموزش نیروهای عراقی انجام می شود. دولت نیوزیلند نیز ۱۰۶ تا ۱۴۰ نیروی نظامی را برای مقابله با داعش به عراق اعزام می کند و قرار است این نیروها در منطقه تاجی در شمال غرب بغداد مستقر شوند.