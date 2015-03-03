به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی افزود: مذاکرات با وزارت بهداشت و درمان برای تعیین تکلیف امداد جاده‌ای در کشور در حال انجام است.

وی افزود: هم‌اکنون وزارت بهداشت و هلال‌احمر در حوزه امداد جاده‌ای فعال هستند و گاه همدیگر را پوشش نداده یا موازی با هم عمل می‌کنند، لذا توافق کرده‌ایم تا در سال جاری تکلیف امداد جاده‌ای را مشخص کرده و از سویی با تقویت ارتباطات نرم‌افزاری هلال احمر و وزارت بهداشت پوشش حوادث جاده‌ای را کامل کنیم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اینکه موقعیت استان سمنان بسیار استراتژیک است، تأکید کرد: هم اکنون طرح آمایش سرزمینی پایگا‌های امداد و نجات در جمعیت در حال اجرا است، لذا در صورت اجرای این طرح در استان سمنان، نیاز استان به راه‌اندازی این پایگاه‌ها مشخص می‌شود و هلال‌احمر نیز برنامه‌ریزی های لازم در این زمینه را انجام خواهد داد.

وی با تأکید بر اینکه هلال احمر استان سمنان نیز برای پوشش حوادث جاده‌ای باید ارتباط نرم افزاری خود را با مسئولان اورژانس استان افزایش دهد، تأکید کرد: می‌توان این طرح را در استان سمنان هم به صورت آزمایشی اجرایی کرد.

به گفته ضیائی هم اکنون بالگردهای هلال‌احمر مناسب امداد هوایی است، اما نقش اورژانس هوایی را نمی‌تواند ایفا کند، از سویی وزارت بهداشت نیز تمایل دارد تا امداد هوایی را در مجموع به هلال‌احمر واگذار کند و لذا در صورت این اتفاق مقرر می‌شود تا هلال‌احمر بالگردهای امدادی و آمبولانس هوائی در اختیار داشته باشد.

وی افزود: بر این اساس ابتدا هر استان را به یک بالگرد مجهز خواهیم کرد و در مرحله بعد برای تجهیز پایگاه‌ها به بالگرد دوم اقدام می‌کنیم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر، درباره پشتیبانی حوادث تهران از سوی سایر استانها، توضیح داد: در این زمنیه باید تدارک ملی داشته باشیم و چهار یا پنج استان را به عنوان قطب‌های هماهنگ با تهران انتخاب کنیم که به نظر می‌رسد یکی از این قطب‌های پشتیبان تهران، استان سمنان باشد.