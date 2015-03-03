افزایش ۶۰۰۰ درصدی نرخ سرطان در فوکوشیما ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ سرطان تیروئید در کودکان، اپیدمی سرطان خون، حملات قلبی و سایر مشکلات حاد مربوط به سلامت در این منطقه در حال گسترش است. نرخ سرطان در مناطق نزدیک به نیروگاه هسته ای تا حدود ۶۰۰۰ درصد افزایش داشته است.

کارشناسان سلامت و پرتوافکنی هم تایید کرده اند که فاجعه فوکوشیما در برخی از مرگ های نامعلوم نقش دارند. به گفته این کارشناسان، این بیماری ها به دلیل عدم تشخیص درست، از چشم عموم پنهان مانده اند.

سازمان بهداشت جهانی از گروه های در معرض خطر خواسته است مدت زمان بیشتری تحت نظارت باشند و روند درمان دارویی را ترک نکنند.

در يك مطالعه منتشر شده در فوريه سال ۲۰۱۳، سازمان بهداشت جهاني(WHO) پيش بيني كرده بود كه انواع سرطان در داخل و خارج ژاپن، پس از اين فاجعه افزايش خواهد يافت كه در اين ميان خطر ابتلا به انواع سرطان در بين نوزادان دختر ۴ درصد افزایش مي يابد. اين در حالي است كه نوزادان پسر ۷ درصد بيشتر به سرطان خون مبتلا خواهند شد.

سازمان بهداشت جهاني همچنين پيش بيني كرده بود خطر ابتلا به سرطان در نوزادان دختري كه در نزديكترين منطقه به نيروگاه اتمي قرار دارند ۷۰ درصد افزايش يابد.

به گفته دانشمندان عوارض اين فاجعه بر سلامت و محيط زيست تا سال ها بعد شناخته نخواهد شد.