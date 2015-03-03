بازنگری در چرخه تولید نان استان ایلام ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، محمدرضا مروارید شامگاه یکشنبه در نشست شورای تنظیم بازار با اشاره به آزادسازی قیمت برخی از انواع نان ها اظهار داشت: مردم هم اکنون از قیمت، اندازه و کیفیت نان عرضه شده در نانوایی ها رضایت ندارند و این موضوع با اهداف دولت در ارایه نان با کیفیت در تضاد است.

وی افزود: آزادسازی قیمت نان به عنوان قوت غالب افراد جامعه باید با احتیاط و رعایت تمامی شرایط بویژه در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی گروه های کم درآمد و ضعیف جامعه اجرا شود.

استاندار ایلام یادآور شد: پس از تعطیلات نوروز ۹۴ باید عملکرد نانوایی هایی که به صورت آزاد پخت می کنند مورد بررسی قرار گرفته و مشکلات تولیه و عرضه آن بطور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

مروارید همچنین با اشاره به نزدیک شدن ایام نوروز از تمامی مسوولان خواست تامین میوه شب عید و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها را مورد توجه قرار داده و اجازه فعالیت افراد سودجو و اجحاف در حق مردم را ندهند.

وی از مسئولان اداره صنعت، معدن و تجارت استان خواست با برگزاری نشست های مستمر با میدان داران میوه و تره بار نظارت بیشتری بر بازار شب عید داشته و کنترل های خود را برای جلوگیری از افزایش قیمت ها بیشتر کنند.