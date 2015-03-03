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۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۴۵

عربستان بزرگترین سرمایه‌گذار عرب در مصر نام گرفت

عربستان بزرگترین سرمایه‌گذار عرب در مصر نام گرفت

عربستان سعودی ۲۷ درصد از سهم سرمایه‌گذاری در مصر را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری "الاقتصادیه"، عربستان سعودی با سرمایه گذاری ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری در مصر، به عنوان بزرگترین سرمایه گذار عرب در این کشور شناخته می‌شود.

در همین حال، فرستاده تجاری مصر در ریاض گفت، عربستان سعودی ۲۷ درصد از کل سهم سرمایه گذاری کشورهای عرب در مصر را به خود اختصاص داده است.  

همچنین وی به این نکته اشاره کرد که سهم کل کشورهای عربی در بخش سرمایه گذاری مصر ۲۰ میلیارد دلار است که از این رقم، امارت متحده عربی با ۴ میلیارد  و ۵۰۰ میلیون دلار و سهم ۲۱.۴ درصدی و کویت با ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار و سهم ۱۱.۲ درصدی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.

کد مطلب 2510424
علیرضا کمندی

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