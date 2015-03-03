بانوی المپیکی از اردوی تیم ملی تکواندو خط خورد

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون تکواندو در تلاش است تا در کنار تیم مردان، تیم ملی بانوان را نیز به رقابتهای بین المللی آلمان اعزام کند. از همین رو از سوی سرمربی این تیم ۹ تکواندوکار به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

با اعلام مينو مداح، سرمربي تيم ملي تكواندوي بانوان كشورمان، نگار شيري، فاطمه مداحي، ريحانه محمدي، بهاره ندرخانلو، كيميا عليزاده، شكرانه ايزدي، فاطمه روحاني، هانيه اخلاقي و اكرم خدابنده در اردوهاي تيم ملي باقي ماندند.



ضمن اینکه سوسن حاجي پور، بهناز اكبرزاده، فاطمه خيري، فاطمه مصطفايي، نفيسه رنگرززاده، نيان شاه محمدي و سهيلا سياحي از جمع اردونشينان كنار رفتند.



سرمربی تیم ملی بانوان در خصوص حذف برخی تکواندوکاران گفت: پيش از بازيهاي جام فجر به بازيكنان اعلام كرده بوديم كه عملكرد نفرات در اين رقابتها مد نظر است. پس از پايان رقابت‌هاي جام فجر نيز ۶ تكواندوكار نتوانستند عملكرد خوبي را داشته باشند و از جمع ما كنار رفتند. همچنين سهيلا سياحي نيز به دليل مشغله درسي و صلاحديد خانواده از ادامه حضور در اردوهاي تيم ملي انصراف داد.



وي در پاسخ به اين سوال كه تركيب تيم جهاني روسيه چه زمان مشخص خواهد شد؟ اظهار داشت: تركيب جهاني فعلا مشخص نمي‌شود. ما هم اكنون با ۹ تكواندوكار اردوهاي خود را پيگيري مي كنيم و بعد از اينكه اين نفرات در تورنمنت هلند رقابت كردند، تركيب جهاني را تا حدودي مشخص خواهيم كرد. اما به طور قطع انتخابي نخواهيم داشت و عملكرد بازيكنان در اين مدت را براي انتخابشان در نظر مي‌گيريم.