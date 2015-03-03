نمایشگاه فروش بهاره در آبیک آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی زیارانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های استان اظهار داشت: طبق روال گذشته برای خدمت رسانی به مردم شهرستان آبیک و تنظیم بازار برنامه های ویژه ای را برای اواخر سال پیش بینی کرده ایم که برگزاری نمایشگاه بهاره از مهم ترین آن می باشد.

وی تصریح کرد: با همکاری بسیار خوب اداره ورزش و جوانان شهرستان آبیک، سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) برای برگزاری نمایشگاه در نظر گرفته شده و این نمایشگاه تا ۲۲ اسفند ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: با ایجاد ۵۵ غرفه سعی داریم با تأمین کالاهای ضروری مانند آجیل و شیرنی، کیف و کفش و لباس در ایام عید که بیشتر مورد نیاز مردم است دغدغه آنها را در این حوزه کم نماییم.

این مسئول در خصوص استقرار دستگاه های کارتخوان و خودپرداز در محل نمایشگاه گفت: مکاتبات کتبی با چند بانک انجام داده ایم تا ۵۰ دستگاه کارتخوان بی سیم در اختیار غرفه ها قرار گیرد و یک عابر بانک هم در محل نمایشگاه نصب شود اما تاکنون از هیچ بانکی پاسخی دریافت نکرده ایم.

وی ادامه داد: اگر بانک ها در این خصوص همکاری نکنند مانند سنوات گذشته خطوط تلفن اصناف را به محل نمایشگاه منتقل می کنیم و یک دستگاه کارتخوان در دفتر نمایشگاه قرار می دهیم تا مردم بتوانند از امکانات آن استفاده نمایند.

کریمی زیارانی بیان کرد: در بحث تأمین امنیت نمایشگاه با نیروی انتظامی هماهنگی های لازم انجام شده و با همکاری بسیار خوب شهردار، آتش نشانی شهرداری نیز در محل نمایشگاه مستقر خواهد شد؛ همچنین بیمه آتش سوزی و مسئولیت مدنی به مدت ۱۰ روز برای نمایشگاه صادر شده است.

وی درخصوص قیمت محصولات ضروری شب عید گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه محصولات خوراکی هنوز از سردخانه تخلیه نشده است قیمت بالایی دارد اما پیش بینی می کنیم با تخلیه محصولات از سردخانه قیمت ها روند کاهشی به خود بگیرد. همچنین با توجه به فاصله زیاد زمانی نمایشگاه با عید میوه در نمایشگاه عرضه نمی شود و این محصول در اختیار مراکز دیگر عرضه مانند میدان های میوه و تره بار قرار خواهد گرفت.

رییس مجمع امور صنفی شهرستان آبیک یادآور شد: سال گذشته شهردار و شورای شهر مساعدت خوبی با برگزاری نمایشگاه داشتند و محل بازارچه آفتاب را به صورت رایگان در اختیار ما قرار دادند. ما نیز با نصف قیمت غرفه ها را در اختیار عرضه کنندگان قرار دادیم و از قرفه داران تقاضا کردیم با قیمت پایین تر اقلام را عرضه کنند که همین اتفاق نیز صورت گرفت و هم مسئولان و عرضه کنند گان و مصرف کنندگان از این اتفاق رضایت داشتند.

این مسئول بیان کرد: از آنجایی که آبیک در یک نقطه حساس جغرافیایی قرار دارد و نیمی از مردم کشور از این شهرستان برای رسیدم به نقاط دیگر کشور از عبور می کنند و با توجه به در پیش بودن مسافرت های نوروزی، شیفت های نوبت کاری عید را برای تعمیرکاران، نانوایان، رستوران ها و فروشنگان مواد غذایی در نظر گرفته ایم.

وی گفت: پایش بازار به صورت شبانه روزی انجام می شود و اجازه نمی دهیم عده ای نظم بازار را به هم بزنند و تمام سعی می کنیم کالا به قیمت مصوب عرضه شود و خدمات به بهترین کیفیت ارائه گردد. همشهریان اگر تخلفی را مشاهده کردند می توانند با شماره تلفن های ۳۲۸۲۱۹۲۰ و ۱۲۴ تماس بگیرند و گزارش تخلف را به مسئولان اطلاع دهند.

کریمی زیارانی اظهار داشت: متأسفانه فروشنگان و دست فروشان زیادی با ارائه کالاهای بی کیفیت و قاچاق قصد سوء استفاده از تراکم زیاد عرضه محصولات در شب عید دارند؛ چندین بار اعلام کرده ایم که کسانیکه می خواهند محصولی را عرضه کنند باید از راه های قانونی وارد شوند و مجوزهای لازم را از مجمع امور صنفی دریافت نمایند و این مجمع آمادگی همکاری را در بالاترین سطح دارد.

وی در این ادامه داد: عرضه قاچاق و غیر مجاز محصول یکی از مهم ترین دغدغه های مجمع امور صنفی می باشد و از مسئولان درخواست می کنم با جدیت بیشتری برای مبارزه با این موضوع وارد شوند و اگر برخورد جدی صورت نگیرد بدعتی می شود برای سودجو تا کالاهای قاچاق و بی کیفیت را به مردم عرضه کنند که موجب ناراحتی و طرح شکایت های فرآوان خواهد شد.