صادرات ۱۱ ماه گذشته استان گلستان ۴۲ درصد رشد یافت

درویشعلی حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: صادرات از گمرکات استان در پایان ۱۱ ماهه امسال ۲۸۰ میلیون دلار بوده است و این در حالی است که کل صادرات گمرکات استان در سال گذشته ۲۰۰ میلیون دلار بود.

وی با بیان اینکه این رشد نشان از بهبود و رونق تولید در استان دارد، افزود: ۵۰ درصد صادرات استان اطی این مدت اقلام صنعتی و مابقی مواد خوراکی و لبنی بود و بیشترین صادرات استان هم به کشورهای ترکمنستان، عراق، افغانستان و قزاقستان بوده است.

وی تصریح کرد: این ۴۳ درصد رشد در شرایطی است که میانگین رشد صادرات غیر نفتی کشور ۲۰ درصد است و با توجه به افتتاح خط ریلی استان امیدوار هستیم در سال آینده رشد دو برابری را در صادرات استان داشته باشیم.

حسن زاده انتقال ارز به داخل کشور را در شرایط تحریم از جمله مشکلات صادر کنندگان نام برد و گفت: اجرایی کردن مشوق های صادراتی ، حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی ، اعزام رایزنان بازرگانی به عنوان دیده بانان اقتصادی به کشورهای با مقصد صادراتی را از جمله راهکارهایی است که می تواند در رشد صادرات استان نقش داشته باشد.