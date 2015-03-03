تعداد سئوالات و زمان پاسخگویی کنکور دکتری اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه آزمون دو بسته نایلونی به کلیه داوطلبان داده می شود که بسته اول حاوی سئوالات تخصصی همراه با پاسخنامه آزمون و بسته دوم حاوی سئوالات آزمون استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی عمومی است.

جدول مربوط به تعداد سئوالات تخصصی، گروه های آزمایشی مختلف و زمان پاسخگویی به آنها

گروه آزمایشی نام رشته امتحانی (کدرشته ها) تعداد سئوالات تخصصی زمان پاسخگویی علوم انساني کلیه رشته های امتحانی ۹۰ ۱۲۰ علوم پایه آمار، بيوانفورماتيك، محض رياضي، رياضي كاربردي، ژئوفيزيك (کلیه گرايشها)، شیمی، شیمی آلي، شيمي تجزيه، شيمي فيزيك، شيمي كاربردي، شيمي معدني، علوم كامپيوتر، فوتونيك، فيزيك، فيزيك دريا، علوم و فناوری نانو - نانوشيمي، علوم و فناوری نانو - نانوفيزيك، هواشناسي ۴۵ ۱۵۰ شیمی - فيتوشيمي ۶۰ بيوشيمي، بیوفيزيك، فناوري ريززيست، زمین شناسي (کلیه گرايشها)، زيست شناسي (کلیه گرايشها)، زيست شناسي دريا، زيست فناوری ميكروبي، علوم جانوري (کلیه گرايشها)، علوم شناختي ۱۰۰ فنی و مهندسي کلیه رشته های امتحانی ۴۵ ۱۵۰ كشاورزي و منابع طبيعي کلیه رشته های امتحانی ۸۰ ۱۲۰ هنر کلیه رشته های امتحانی ۹۰ ۱۲۰ دامپزشکی کلیه رشته های امتحانی ۹۰ ۱۲۰ زبان کلیه رشته های امتحانی ۱۰۰ ۱۲۰

دفترچه شماره ۲ نیز شامل ۳۰ سئوال آزمون استعداد تحصیلی و ۳۰ سئوال زبان انگلیسی عمومی است که داوطلبان باید در مدت ۹۰ دقیقه به آن پاسخ دهند. هر پاسخ صحیح ۳ نمره مثبت و هر پاسخ غلط نیز یک نمره منفی دارد.

تمامی دفترچه های آزمون دکتری شخصی سازی شده است و اسامی و شماره داوطلبی فرد بر روی آن درج شده و دارای تنوع بوده و به تناسبت در انواع A، B، C، D، E ، F تقسیم بندی شده است.