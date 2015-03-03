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۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۲۴

شخصی سازی دفترچه ها؛

تعداد سئوالات و زمان پاسخگویی کنکور دکتری اعلام شد

تعداد سئوالات و زمان پاسخگویی کنکور دکتری اعلام شد

جزئیات تعداد سئوالات، زمان پاسخگویی در آزمون دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۹۴ اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه آزمون دو بسته نایلونی به کلیه داوطلبان داده می شود که بسته اول حاوی سئوالات تخصصی همراه با پاسخنامه آزمون و بسته دوم حاوی سئوالات آزمون استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی عمومی است.

جدول مربوط به تعداد سئوالات تخصصی، گروه های آزمایشی مختلف و زمان پاسخگویی به آنها

گروه آزمایشینام رشته امتحانی (کدرشته ها) تعداد سئوالات تخصصیزمان پاسخگویی
علوم انسانيکلیه رشته های امتحانی۹۰۱۲۰
علوم پایهآمار، بيوانفورماتيك، محض رياضي، رياضي كاربردي، ژئوفيزيك (کلیه گرايشها)، شیمی، شیمی آلي، شيمي تجزيه، شيمي فيزيك، شيمي كاربردي، شيمي معدني، علوم كامپيوتر، فوتونيك، فيزيك، فيزيك دريا، علوم و فناوری نانو - نانوشيمي، علوم و فناوری نانو - نانوفيزيك، هواشناسي۴۵۱۵۰

شیمی - فيتوشيمي

۶۰

بيوشيمي، بیوفيزيك، فناوري ريززيست، زمین شناسي (کلیه گرايشها)، زيست شناسي (کلیه گرايشها)، زيست شناسي دريا، زيست فناوری ميكروبي، علوم جانوري (کلیه گرايشها)، علوم شناختي

۱۰۰
فنی و مهندسيکلیه رشته های امتحانی۴۵۱۵۰
كشاورزي و منابع طبيعيکلیه رشته های امتحانی۸۰۱۲۰
هنرکلیه رشته های امتحانی۹۰۱۲۰
دامپزشکیکلیه رشته های امتحانی۹۰۱۲۰
زبانکلیه رشته های امتحانی۱۰۰۱۲۰

دفترچه شماره ۲ نیز شامل ۳۰ سئوال آزمون استعداد تحصیلی و ۳۰ سئوال زبان انگلیسی عمومی است که داوطلبان باید در مدت ۹۰ دقیقه به آن پاسخ دهند. هر پاسخ صحیح ۳ نمره مثبت و هر پاسخ غلط نیز یک نمره منفی دارد.

تمامی دفترچه های آزمون دکتری شخصی سازی شده است و اسامی و شماره داوطلبی فرد بر روی آن درج شده و دارای تنوع بوده و به تناسبت در انواع A، B، C، D، E ، F  تقسیم بندی شده است.

کد مطلب 2510437
زهره بال

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