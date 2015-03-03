ساخت اولین نیروگاه تالابی دنیا در انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، در دهه های اخیر، استفاده از منابع طبیعی برای تامین انرژی تبدیل به یکی از مهم ترین دغدغه های بشر شده است. ساخت پنل های خورشیدی، استفاده از نیروهای بادی یا انرژی دریاها کمک به سزایی در رابطه با تامین انرژی مورد نیاز داشته اند.

اما اکنون انگلیس خبر از ساخت اولین نیروگاه تالابی دنیا را اعلام کرده که می تواند تحول عظیمی در تامین انرژی و برق مصرفی باشد. این پروژه می تواند در حدود ۸ درصد از برق مورد نیاز بریتانیا را تامین کند.

در این پروژه از ۶ تالاب Lagoon در ولز، تالابی در سامرست و یک تالاب در کامبریا استفاده خواهد شد. تالاب Lagoon کم عمق بوده اما آب این تالاب با وقوع جزر و مد کم و زیاد شده و متغییر است. هزینه این پروژه در حدود ۳۰ بیلیون پوند بوده و یکی از بزرگترین عملیات مهندسی بریتانیا محسوب می شود. دیواره این سد در تالاب سوانزی در ولز در حدود ۸ کیلومتر طول خواهد داشت و پیش بینی می شود تا ۳.۲ کیلومتر در دریا وارد شود.



این موضوع در حالی است که انگلیس به عنوان کشوری شناخته می شود که بیشترین جریان جزر و مد را داشته در نتیجه برق تولید شده به واسطه جریان های جزر و مد صورت خواهد گرفت. این پروژه با وجود هزینه های گزاف اما نیروگاهی با انرژی پاک خواهد بود که می تواند برای نسل آینده بریتانیا نیز سودمند باشد.

بنا به گزارشات منتشر شده، در ساخت این نیروگاه پاک از سدی بین دریاچه و تالاب کمک گرفته خواهد شد. زمانی که آب بالا می آید، پشت دیواره سد جمع می شود و دریچه هایی که در کناره ها تعبیه شده اند، مانع از بازگشت آب شده و زمانی که فشار آب به حد قابل توجهی رسید، دریچه ها باز و توربین ها به حرکت در می آیند.