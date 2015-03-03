زدن ۱۷ گل در سه بازی توسط منصوری قرچک/منصوری به فکر شکست میثاق

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در حالی جمعه این هفته در شهرهای مختلف کشور پیگیری می شود که تیم شهید منصوری قرچک در دیداری حساس به مصاف میثاق تهران خواهد رفت.

تیم شهید منصوری قرچک تا چند هفته پیش در رده های نهم و هشتم جدول رده بندی قرار داشت و با توجه به دیدارهای سختی که با بالانشینان جدول داشت، کسی تصور نمی کرد که شاگردان رضا داورزنی در هفته های پایانی به اوج رسیده و رقیبان را با تعداد گل های بالا شکست دهند.

نمایش تحسین برانگیز منصوری در سه هفته اخیر

فرش آرای مشهد، مس سونگون و دبیری تبریز که در این فصل از رقابت ها بازی های خوبی را به نمایش گذاشته اند در سه هفته اخیر اسیر انگیزه بازیکنان و تاکتیک های رضا داورزنی شده اند به طوری که تیم شهید منصوری در سه هفته اخیر ۱۷ گل را وارد دروازه حریفان کرده و همین امر این تیم را به یکی از خطرناک ترین خطوط حمله این روزهای فوتسال بدل کرده است.

تیم شهید منصوری قرچک که عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور و حضور در جام باشگاه های آسیا را در کارنامه دارد، همواره به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی رقابت ها محسوب شده و برای صدرنشینی با سایر حریفان جدال می کرده است اما در فصل جاری به علت مشکلات متعدد مالی نتوانست از ابتدای فصل بازی های گذشته خود را تکرار کند.

ادامه دادن تیم شهید منصوری قرچک در لیگ برتر فوتسال با توجه به مشکلات مالی و بی مهری برخی افراد، نشان دهنده انگیزه این تیم برای موفقیت در لیگ بود و در سه هفته اخیر نیز این اشتیاق و انگیزه خود را در میادین نشان داده است.

نقش تعیین کننده منصوری قرچک در مشخص کردن قهرمان فصل

تیم منصوری قرچک در آغاز روند روبه رشد خود توانست در مشهد تیم خوب فرش آرا را با نتیجه سه بر دو شکست دهد و سپس در قرچک تیم پرقدرت مس سونگون که یکی از مدعیان کسب قهرمانی بود را با نتیجه شش بر سفر در هم بکوبد که همین امر سبب اخراج سرمربی مس از این تیم شد.

شاگردان رضا داورزنی در ادامه روند رو به رشد خود توانستند در هفته گذشته و در تبریز تیم مدعی دبیری این شهر را با نتیجه پرگل ۸ بر ۴ شکست داده و خط و نشان جدی برای دو حریف هفته پایانی خودی در لیگ برتر فوتسال بکشند.

بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که تیم منصوری قرچک در تعیین قهرمان این فصل نقش مهمی را ایفا می کند چرا که این تیم در هفته پایانی باید در قرچک به مصاف تیم تأسیسات دریایی صدرنشین لیگ امسال با سرمربی گری وحید شمسایی برود.

محمدرضا دهقان، احسان زحمتکش، مجید لطیفی، پیمان حفیظی، حمید نصیری، اسماعیل وطنخواه، سید علی کیایی، مهدی رضائیان، حامد عبداللهی، امیر صدیق و مازیار امیرخانلو و مسعود محمدی بازیکنان شهید منصوری از ابتدای فصل را تشکیل می دهند و این تیم تلاش دارد تا در دو بازی آخر خود مقابل حریفان به پیروزی رسیده و در صورت شکست بالانشینان جدول، حتی تا رده چهارم نیز صعود کند.

رضا داورزنی در این زمینه و در گفتگو با مهر اظهار داشت: تیم شهید منصوری قرچک در هفته های اخیر نمایش خوبی را از خود نشان داده و تلاش دارد تا در دو هفته پایانی نیز به این روند ادامه دهد.

سرمربی منصوری قرچک افزود: در هفته های پایانی بحث های روحی و روانی در تعیین تیم برنده نقش آفرینی می کند و من این موضوع را به بازیکنانم اعلام کرده ام.