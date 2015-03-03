حسین راعی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات انجام شده برای آماده‌ سازی محوطه تاریخی جهانی بیستون در نوروز ۹۴، اظهار داشت: علاوه بر واگذاری مدیریت کاروانسرای بیستون به بخش خصوصی که آیتمی بسیار مهم و بی نظیر در واگذاری یک محوطه تاریخی به این وسعت است، اقدامات دیگری نیز برای آماده سازی این محوطه صورت گرفته است.

وی از ساماندهی مجموعه تاریخی با حمایت استانداری کرمانشاه خبر داد و گفت: استانداری کرمانشاه حمایت‌های خوبی در این زمینه انجام داده و حدود دو میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی این مجموعه تصویب کرده است.

مدیر پایگاه جهانی بیستون تصریح کرد: با توجه به اعتبار در نظر گرفته شده کار ساماندهی را آغاز کرده‌ایم و کارهای باقیمانده از سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اولویت قرار گرفت و سعی داریم کارهای لازم را تا تیر ماه سال ۹۴ و با توجه به مبلغ اختصاصی به پایان برسانیم.

راعی افزود: این اعتبار در سال مالی ۹۳ که از نیمه دوم امسال تا نیمه اول سال ۹۴ نیز به طول میی انجامد مصوب شده است و ما سعی داریم کار ساماندهی مجموعه را با اعتبارات مورد نظر به نحو احسن انجام دهیم.

تجهیز محوطه به دو دستگاه قطار برقی

مدیرپایگاه جهانی بیستون، با بیان اینکه سعی در ارتقا سطح خدمات گردشگری مجموعه داریم، گفت: در این راستا اقدام به خرید دو دستگاه قطار برقی برای جابجایی گردشگران و بازدیدکنندگان در داخل محوطه کرده‌ ایم.

وی تصریح کرد: محوطه جهانی بیستون حدود ۲۵ هکتار است و تردد در این محوطه خصوصا برای سالمندان و کودکان تا حدودی سخت بوده و تجهیز محوطه به قطارهای برقی برای تسهیل در تردد بازدیدکنندگان و گردشگران صورت گرفته است.

راعی همچنین از تغییر ورودی اصلی محوطه تاریخی بیستون خبر داد و گفت: تا سال گذشته ورودی اصلی ما ورودی شمالی بود که گردشگران از طرف شهر بیستون وارد محوطه می‌شدند اما امسال برای کاهش ترافیک در ایام نوروز، براساس پلان مدیریت سایت که توسط یونسکو تایید شده است، ورودی جنوبی، ورودی اصلی ما خواهد بود که از طرف کاجستان است و پارکینگ نیز پشت کاجستان قرار داشته و نیز به بخش خصوصی واگذار می‌ شود و از این پس و برای همیشه ورودی اصلی همان ورودی جنوبی خواهد بود و از طرف شهر ورودی نداریم.

مدیرپایگاه جهانی بیستون از ایجاد جزیره (بازارچه) سیاه‌ چادرها در محوطه تاریخی بیستون طی نوروز ۹۴ خبر داد و گفت: تا سال‌ های قبل سیاه‌ چادرها در محوطه پخش بود و بازدید و خرید برای گردشگران به سختی صورت میگرفت اما امسال ۱۵ سیاه چادر به صورت جزیرهای در گوشه‌ای از سایت مستقر می‌شوند و مردم می توانند خرید‌های خود را انجام دهند.

راعی همچنین از حضور نهادهای خدمات رسان در محوطه بیستون خبر داد و گفت: ما از خدمات دستگاه‌هایی مانند شهرداری، هلال احمر، نیروی انتظامی و سایر نهادها مانند آموزش و پرورش که هرسال به ما کمک می کردند طی نوروز ۹۴ نیز استفاده می‌ کنیم.

مدیرپایگاه جهانی بیستون با تاکید بر تلاش مدیریت این مجموعه در ارتقا سطح خدمات گردشگری این مجموعه تاریخی جهانی گفت: با اعتباری که استانداری به ما داده است تا پایان تیر ۹۴ سعی داریم پایش محیطی و فیزیکی مجموعه را افزایش دهیم و دوربین‌های مدار بسته در تمام سایت نصب می‌ شود.

پیش بینی ورود ۵۰۰ هزار نفر گردشگر برای سال ۹۴

وی در خصوص آمار گردشگران بازدید کننده از سایت تارخی بیستون طی سال ۹۳ گفت: طی سال ۹۳ تا کنون و براساس آمار بلیط فروشی حدود ۴۰۰ هزار نفر ورودی به داخل سایت داشته‌ایم اما براساس آمارهای غیربلیط فروشی مثل پلیس راه حدود یک میلیون نفر است.

راعی در خصوص قیمت بلیط‌ های ورودی به مجموعه تاریخی بیستون طی نوروز ۹۴ گفت: تغییری در قیمت بلیط‌ ها نسبت به سال گذشته رخ نداده و همان قیمت‌ ها است که براسا آن قیمت بلیط برای گردشگران داخلی دو هزار تومان و گردشگران خارجی ۱۵ هزار تومان است.

مدیر پایگاه جهانی بیستون گفت: پیش بینی ما برای کل سال ۹۴ استقبال و پذیرایی از ۵۰۰ هزار نفر گردشگر در محوطه تاریخی بیستون است.