به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، نخستین نشست ستاد روز ملی پارالمپیک برای تدوین برنامه‎های روز ملی و هفته گرامیداشت پارالمپیک در سال ۹۴ با حضور ۲۴ نماینده از وزارتخانه‎ها و سازمان‎های مرتبط با ورزش جانبازان و معلولان برگزار شد.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک ضمن خوشامدگویی به اعضای ستاد روز ملی پارالمپیک به تصویب روز ۲۴ مهرماه به عنوان روز ملی پارالمپیک از سوی شورای فرهنگ عمومی و تایید ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: زحمات چند ساله اعضای این ستاد به ثمر نشست و به برکت آن روز ملی پارالمپیک در تقویم رسمی کشور درج شد. این انتخاب تکلیف اعضای ستاد را بیشتر کرده است اما سال‎های سال این روز به عنوان فرصتی برای جامعه جانبازان و معلولان کشور است تا در زمینه ورزشی فعال باشند.

وی در ادامه با یادآوری اینکه پیشنهاد روز پارالمپیک برای نخستین بار از سوی جمهوری اسلامی ایران به کمیته بین المللی ارائه شد، گفت: در حال حاضر کشورهای بزرگی همچون آلمان، انلگستان و چین یک روز را به عنوان روز ملی پارالمپیک انتخاب کرده اند و در آن روز مراسم‎هایی برای معلولان خود برگزار می کنند.

محمود خسروی وفا با اشاره به اینکه در آینده وظایف هر وزارتخانه و سازمان مرتبط با ورزش جانبازان و معلولان برای گرامیداشت هفته پارالمپیک از سوی شورای فرهنگ عمومی ابلاغ خواهد شد، گفت: سال ۹۴ روز ۲۴ مهرماه همزمان با روز دوم محرم است و به همین دلیل در نظر داریم برنامه روز ملی پارالمپیک ۲۰ مهرماه برگزار کنیم. سال آینده نیز برنامه ها به شکل هفته گرامیداشت پارالمپیک برگزار می شود.

خسروی وفا در ادامه به تشکیل دبیرخانه دائمی روز ملی پارالمپیک اشاره کرد و گفت: در آینده نیز جلسات ستاد روز ملی پارالمپیک در ساختمان دبیرخانه برگزار خواهد شد.

نمایندگانی از وزارتخانه های کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی، نفت و آموزش و پرورش و سازمان‎های بهزیستی کشور، آموزش و پرورش استثنایی، صدا و سیما جمهوری اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشکری، تربیت بدنی نیروهای مسلح، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تامین اجتماعی و فدراسیون ورزش‌های ملی دانشگاهی ، جانبازان و معلولان، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و دانشگاه آزاد اسلامی در این نشست حضور داشتند.