اجرای چهار هنرمند تئاتر در جشنواره «مونولوگ»

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین جشنواره «مونولوگ» دانشگاه هنر که از دوشنبه ۱۱ اسفندماه با اجرای آثار صحنه ای در دانشکده سینما تئاتر کار خود را آغاز کرده است در طی روزهای برگزاری اش میزبان چهار هنرمند خواهد بود.

نمایش «افسانه ببر» به نویسندگی داریوفو و کارگردانی و بازیگری اشکان جنابی پنجشنبه ۱۴ اسفندماه ساعت ۲۰:۳۰ در پلاتو استاد خورشیدی به صحنه می رود. همچنین جمعه ۱۵ اسفندماه نمایش‌های «و آنک انسان» به نویسندگی و کارگردانی محمد رضایی راد و بازیگری افشین هاشمی ساعت ۱۳ در پلاتو عروسکی، «همه چیز می‌گذرد تو نمی گذری» به نویسندگی محمد چرمشیر و کارگردانی و بازیگری رضا بهبودی ساعت ۱۶:۳۰ در پلاتو عروسکی و «مونولوگ بی‌پایان» به کارگردانی علی اکبر علیزاد ساعت ۱۷:۱۵ در پلاتو استاد خورشیدی دانشکده سینما تئاتر اجرا می شوند.

ششمین جشنواره «مونولوگ» دانشگاه هنر از ۱۱ تا ۱۶ اسفندماه به دبیری سپیده فرازی برگزار می شود.