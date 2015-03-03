احداث بیمارستان تخصصی بیماران سرطانی توسط اوقاف در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی خاکباز صبح سه شنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: کار ساخت بیمارستان تخصصی سرطان از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه لرستان به زودی در شهرستان بروجرد آغاز می شود.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه های محوری اوقاف و امور خیریه لرستان طی سال ۹۴ احداث این بیمارستان در شهرستان بروجرد خواهد بود عنوان کرد: بیمارستان تخصصی سرطان هم اکنون در هیچ کدام از استانهای غربی و جنوبی کشور احداث نشده که اوقاف و امور خیریه لرستان به همت وافقین و خیرین طی سال آینده اقدام به احداث آن در بروجرد خواهد کرد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه لرستان با تاکید بر ضرورت همکاری و حمایت مسئولین استان لرستان برای احداث این بیمارستان در شهرستان بروجرد تصریح کرد: مجوزها، زمین و همچنین همه مقدمات لازم برای احداث این بیمارستان توسط اوقاف و امور خیریه لرستان به صورت ۱۰۰ درصد انجام شده است.

حجت الاسلام خاکباز از وقفی و موقوفه بودن این بیمارستان خبر داد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از ساخت کارخانه روغن صنعتی در استان لرستان به همت واقفین و خیرین خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر شهرستانهای کوهدشت، ازنا و الشتر آمادگی خود را برای ساخت این کارخانه اعلام کرده اند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه لرستان با تاکید بر اینکه این شهرستانها باید طرح خود را برای احداث این کارخانه ارائه بدهند ادامه داد: ما نیز این طرح ها را به معاونت بهره برداری اوقاف و امور خیریه کشور ارائه خواهیم داد تا بررسی های لازم را در این زمینه داشته باشند.

حجت الاسلام خاکباز همچنین با بیان اینکه بخشی از معادن استان لرستان موقوفه است عنوان کرد: در این زمینه یکی از برنامه های سال ۹۴ این است که ما تولیداتی در این معادن داشته باشیم.