ایوبی از رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی طی نامه ای از رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برای همراهی در به سامان شدن وضعیت خانه سینما تشکر و قدردانی کرد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

«جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین احمد سالک رییس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام؛ همان گونه که مستحضرید انتخابات خانه سینما با حضور کم نظیر نمایندگان صنف های مختلف با شکوه، منظم و در کمال قانونمندی برگزار شد. این رویداد مهم گامی است بلند برای حرکتی پرشتاب تر به سوی سینمایی سرشار از امید و آرامش و پویایی و پیشرفت.

سینمای پر افتخار ایران که به بیان رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در زمره بهترین های جهان است، شایسته حمایت های همه جانبه همه دست اندرکاران نظام جمهوری اسلامی به ویژه مجلس شورای اسلامی است؛ همکاری و همراهی صمیمانه شما و اعضای محترم کمیسیون فرهنگی یکی از مهمترین عوامل به سامان شدن وضعیت خانه سینما و گذر از بحران های تحمیلی به این نهاد مهم و اثر گذار است. بدین وسیله نهایت سپاس خود و جامعه سینمایی را اعلام و امیدوارم با همدلی و همکاری های بیشتر شاهد اعتلای سینمای کشور در جهت اهداف والای انقلاب شکوهمند اسلامی باشیم.»