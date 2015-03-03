طرح «داغ بی نشان» در یزد اجرا می شود

محمدرضا دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح با همکاری اداره کل آموزش و پرورش و حوزه علمیه حضرت زینب (س) در ۱۱۰ مدرسه مقاطع راهنمایی و دبیرستان دخترانه توسط ستاد مبشر غدیر برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: دانش آموزان در این طرح با ابعاد مختلف شخصیت حضرت فاطمه (س) و سبک زندگی فاطمی بیشتر آشنا شده و اساتید مجرب حوزه علمیه به شبهات مطرح در این زمینه پاسخ خواهند داد.

دشتی اظهار داشت: این برنامه از سیزدهم تا بیست و ششم اسفند ماه در مدارس استان یزد برگزار خواهد شد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، ورزشی و دبیر ستاد مبشر غیر شهرداری یزد عنوان کرد: ستاد مبشر غدیر در راستای وظایف تعریف شده برنامه های متنوعی را برای سال ۹۴ در نظر گرفته است که به منظور جلب مشارکت بیش از پیش مردم در این برنامه ها، اطلاع رسانی های لازم از همه برنامه ها انجام خواهد شد.