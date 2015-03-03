به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که از لحاظ تکنیک، متریال و موضوع نگاه متفاوتی را در عرصه هنر معاصر ایران دنبال می‌کند ۱۷ اثر ارگانیک مصطفی دمیرچی (داچی) در گالری «شیرین» روی دیوار خواهد رفت.

آثار دمیرچی که جملگی در قطع‌های بزرگ از ۲ تا ۸ متر هستند، نگاه آزاد این هنرمند به فرم‌ها و خطوط مواج هنر نگارگری ایران را پیش روی مخاطبان قرار می دهد. وی در این آثار تلاش داشته تا با بهره‌گیری از تکنیک‌های هنر مینیاتور جذابیت این هنر را در ابعاد بزرگ جنبه مفهومی و معاصر بخشد.

همچنین این هنرمند بر اساس مواد رنگین هنر کهن نگارگری با استفاده از متریال‌های زندگی معاصر، آثار خود را با مواد ارگانیک همچون، قهوه، شکلات، کاکائو، چای و ادویه‌های رنگین ارایه کرده است.

موضوع آثار دمیرچی (داچی) نیز آفرینش حوا و هبوط انسان روی زمین است. هبوطی که از تسلیم تا نافرمانی، از مکر تا پشیمانی و از سرگردانی تا سرگشتگی را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

وی از برگزیدگان چهارمین فینال نقاشی تهران است که طی ۱۰ سال گذشته در خارج از ایران نمایشگاه‌های متعددی را برگزار کرده که می‌توان به ۲ نمایشگاه انفرادی او در «آرت گالری» شهر سالزبورگ اتریش اشاره کرد. دمیرچی پس از یک دهه در تهران دومین نمایشگاه انفرادی خود را برپا می‌کند.

نمایشگاه مصطفی دمیرچی (داچی) روز جمعه ۱۵ اسفندماه از ساعت ۱۶ در گالری شیرین واقع در کریم‌خان زند، خیابان سنایی، کوچه سیزدهم، پلاک ۵ افتتاح و تا ۲۵ اسفندماه میزبان علاقمندان خواهد بود.