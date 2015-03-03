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۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۰۳

در روزهای پایانی سال؛

نمایشگاه مشاغل خانگی،صنایع و هنرهای دستی بانوان برپا می شود

نمایشگاه مشاغل خانگی،صنایع و هنرهای دستی بانوان برپا می شود

اصفهان- اولین نمایشگاه مشاغل خانگی، صنایع و هنرهای دستی بانوان، تزیینات منزل و هدایا از ۱۲ تا ۱۵ اسفندماه در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان برپا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، در این نمایشگاه که ویژه ایام پایانی سال تدارک دیده شده است، ۱۱۸ مشارکت کننده اصفهانی در دو سالن معادل۵۰۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی، به ارایه تولیدات، محصولات هنری، خدمات و اقلام تولیدی خود می پردازند.

مشاغل خانگی، صنایع و هنرهای دستی بانوان، انواع سفره هفت سین، هدایا، تزیینات منزل و دکوراسیون، خدمات و تولیدات آموزشگاه ها و مراکز آموزشی هنری از جمله اقلام این نمایشگاه هستند که طی ساعات بازدید ۱۵ الی ۲۲ به بازدیدکنندگان عرضه می شود.

این نمایشگاه فرصتی بسیار ارزشمند برای مشاغل خانگی است تا محصولات و توانمندی‌های خود در زمینه های مختلف صنایع دستی و دیگر مشاغل خانگی را به نمایش گذاشته و از طریق نمایش توانمندی هایی که کمتر به صورت تخصصی عرضه شده است، با فعالان حوزه‌ کاری خود ارتباط برقرار کرده و از فرصت‌های جدید و موجود بهره مند شوند.

کد مطلب 2510478

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