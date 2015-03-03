تقاضا برای ورود به بازار تجهیزات پزشکی/ سود ۱۸ درصدی واردکنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید حسین صفوی در پاسخ به این سئوال که آیا لحاظ کردن ۱۸ درصد سود برای واردکنندگان منجر به فشار مالی بیش از حد به شرکت ها و حذف شرکت های شفاف و شناسنامه دار از گردونه واردات نمی شود، اظهار داشت: در این سئوال دو مطلب مستتر است نخست عدم تعیین و تصویب ۱۸ درصد سود واردکنندگان تجهیزات پزشکی از سوی وزارت بهداشت است بلکه دستوالعمل مذکور مربوط به سازمان حمایت است. ثانیا توجه داشته باشیم که توسعه تجهیزات پزشکی و تعدد شرکت ها در سال های گذشته گویای کافی بودن همین ۱۸ درصد سود برای آنهاست ضمن اینکه همچنان درخواست برای ورود به این حوزه بالاست.

وی با بیان اینکه این سود برای واردکنندگان تجهیزات پزشکی کافی است در غیر این صورت قطعا سمت بازار به سویی دیگر بود، افزود: همه ما قبول داریم در صورت مناسب نبودن گردش مالی در یک صنعت، پشتیبانی خدمات آن نیز دچار اختلال می شود و بر این نیز اذعان داریم که اگر هزینه های بنگاه های اقتصادی از طریق درآمدهای رسمی پوشش داده نشود ناگزیر باید دستورالعمل ها را مورد بازنگری قرار داد.

مدیر کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در پاسخ به این پرسش که رشد بی رویه شرکت های وارد کننده تجهیزات پزشکی، گسترش غیر قابل کنترل فضای تجهیزات پزشکی را در بر نخواهد داشت، گفت: همانطور که عنوان شد تقاضا برای ورود به این حوزه بالاست خیلی ها می آیند و شرکت ثبت می کنند و لزوما هم فعال نمی شوند اما همین شناسنامه دار شدن حسن است.

وی با استقبال از ایجاد محیط رقابتی سالم در حوزه تجهیزات پزشکی، ادامه داد: امروزه در سراسر دنیا رقابت حرف ابتدا و انتها را می زند صرفا باید تلاش نمود فضاهای غبارآلود و خاکستری را تبدیل به فضاهای شفاف کنیم تا در این فضا رقابت شکل بگیرد اگر شرکت ها به دنبال سود منطقی باشند قطعا مشکلی نخواهند داشت

صفوی در پایان با تاکید بر اینکه تعدد شرکت ها در کنار سایر محاسن، مزیتی است که می تواند جلوی رانت و رانت بازی را بگیرد، اظهار داشت: اگر چه تعدد شرکت ها مسئولیت ما را برای کنترل مضاعف می کند اما به عنوان ناظر با تمام توان مراقب هستیم که تخلفی رخ ندهد.