زیرساخت های توریسم درمانی و گردشگری مناطق آزاد ایران توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، خوان تورنت سه شنبه در نشست با مدیران و معاونان مناطق آزاد هفتگانه ارس گفت: واحدهای تولیدی این منطقه دارای بروزترین سطح تکنولوژی و کیفیت جهانی هستند با این وجود تقویت زیرساخت های خدمات درمانی و نیز اماکن اقامتی، متناسب با حجم بالای فعالیت های صورت گرفته در این منطقه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: سرمایه گذاری و تقویت زیرساخت های حوزه های مختلف درمانی با موضوعیت توریسم درمانی و توسعه این مراکز و اماکن اقامتی و هتل ها و نیز نیروگاه ها برای دستیابی به توسعه پایدار در مناطق آزاد امری الزامی است و مناطق آزاد ایران نیز باید بر توسعه این زیرساخت ها تمرکز و توجه بیشتری داشته باشند.

رئیس فدراسیون جهانی مناطق آزاد با اشاره به وجود سایت های کشاورزی در کنار فعالیت های صنعتی در منطقه آزاد ارس اظهار داشت: این ویژگی جزو مزیت های خاص این منطقه آزاد است و از نظر تکمیل زیرساخت ها در سطح مقبول و خوبی قرار دارد و ایجاد سایت های کشاورزی در کنار صنعت به عنوان دو مولفه مکمل برای توسعه هر چه بیشتر بسیار حایز است.