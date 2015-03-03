به گزارش خبرنگار مهر، به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز همایش روابط عمومی ادارات و نهادهای جنوبشرق استان تهران با حضور سردار سیروس فتحی فرمانده نیروی انتظامی شرق استان تهران، حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران و مسئولان روابط عمومی جنوبشرق استان در سالن همایش های کوثر ورامین برگزار شد.

سردار سیروس فتحی در این همایش با اشاره به فعالیت های نیروی انتظامی شرق استان تهران اظهار داشت: نیروی انتظامی شرق استان تهران توانسته است از زمان تشکیل تاکنون رضایتمندی شهروندان را در گسترش امنیت و نظم عمومی ایجاد کند.

خدمت در ادارات نظام اسلامی عبادت است

فرمانده نیروی انتظامی شرق استان تهران افزود: هدف از برگزاری این همایش ارتباط و پیوند بیشتر روابط عمومی ادارات و نهادهای جنوبشرق استان تهران با نیروی انتظامی شرق است که قطعا برکات و دستاوردهای آن در آینده مشخص خواهد شد.

وی خدمت در ادارات را عبادت دانست و ادامه داد: مسئولیت و خدمت در نظام اسلامی نصیب هر فردی نخواهد شد به همین خاطر باید کار در سطح ادارات و نهادها برای حل مشکلات مردم را عبادت دانست و با جدیت مشکلات مردم را حل و فصل کرد.

سردار فتحی اضافه کرد: امروز نظام اسلامی به برکت خون مطهر شهدا و ایثارگران در اوج عزت و اقتدار قرار دارد به همین خاطر باید قدردان ایثارگران و شهدا در سطح ادارات و نهادها و در کل جامعه باشیم.

حجت الاسلام سید محسن محمودی نیز در همایش روابط عمومی های شرق استان تهران با اشاره به اهمیت فعالیت روابط عمومی ها اظهار داشت: روابط عمومی ادارات و نهادها منعکس کننده تلاش ها و زحمات کارکنان در بخش های مختلف است و باید از این ظرفیت به درستی استفاده شود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران افزود: روابط عمومی ها می توانند با ارائه گزارش های درست و واقع بینانه زمینه دلبستگی بیشتر مردم به نظام اسلامی را فراهم آورند و باید مسئولان روابط عمومی ادارات در این زمینه تلاش کنند.

محمودی یادآور شد: یکی از مهمترین رسالت های روباط عمومی ها، ارتباط برقرار کردن بین مردم و مسئولان است به همین خاطر شما باید مطالبات مردم را پیگیری کنید چرا که یک مدیر اداره باید تمام همت خود را برای مردم بگذارد.

اگر فرهنگ را از جامعه بگیرند دیگر نیازی به جنگ فیزیکی نیست

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه های فرهنگی ادامه داد: امروز دشمن با استفاده از تمامی ابزارها و وسائل در صدد ضربه زدن به فرهنگ کشور و باور و اعتقادات نسل جوان و نوجوان است و اگر فرهنگ را از جامعه بگیرند دیگر جنگ فیزیکی معنا ندارد.

محمودی با اشاره به وظیفه تمامی ادارات و نهادهای نظام اسلامی برای مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن اضافه کرد: این سوال را باید پرسید که چه کسی باید با اثرات و تلاش های دشمن در زمینه فرهنگی مبارزه کند و باید توجه داشت که مقابله با تهاجم نرم دشمن وظیفه یک نهاد و یا ارگان خاص نیست.

مبارزه با بی عفتی فقط وظیفه نیروی انتظامی نیست

امام جمعه موقت ورامین عنوان کرد: مبارزه با بی عفتی وظیفه یک نهاد و ارگان نیست و در این زمینه نباید فقط از نیروی انتظامی توقع داشت بلکه باید همه دستگاه ها و نهادها در این زمینه برنامه ریزی کرده و با جدیت وارد شوند.

این مسئول با اشاره به ضرورت توجه مدیران ادارات به مقوله بدحجابی بیان داشت: اگر مدیری غیرت دینی و انقلابی داشته باشد، نیروی بدحجاب در ادارات دیده نخواهد شد و باید مسئولان در این زمینه حساسیت داشته باشند.

گرفتن زیرمیزی خیانت به خون شهداست

محمودی تأکید کرد: امروز برخی آسیب ها و ناهنجاری ها، فضای ادارات ما را تهدید می کند، امروز گرفتن زیرمیزی قطعا خیانت به خون شهداست و هرکس بداند و فریاد نزند به خون شهدا خیانت کرده است.

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان ورامین با اشاره به احادیث مکرر ائمه معصومین در زمینه مذمت رشوه خواری و لقمه حرام گفت: لقمه ای که با رشوه وارد خانه می شود قطعا خروجی خوبی برای اهل آن نخواهد داشت.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران با اشاره به فرا رسیدن ایام فاطمیه افزود: برای فاطمیه و گرامیداشت شهادت حضرت زهرا(س) هر چه می توانید کار کنید و در مناسبت های ملی و مذهبی پای کار بیایید.

از ظرفیت روابط عمومی ها بهتر استفاده می شود

سرهنگ علیرضا سلیمی نیز در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای برگزاری همایش روابط عمومی های جنوبشرق استان تهران از بیش از ۲۰۰ روابط عمومی شهرستان های ورامین، قرچک، پیشوا و پاکدشت دعوت به عمل آمد.

معاون فرهنگی و اجتماعی نیروی انتظامی شرق استان تهران افزود: حضور خوب و گسترده روابط عمومی های ادارات در این همایش نشان دهنده انگیزه این نهادها برای ارتباط بیشتر با نیروی انتظامی است و امیدواریم در آینده از این ظرفیت به صورت بهتر استفاده شود.