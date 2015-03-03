دامداران متخلف به مراجع قضایی معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی غیاث یزدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های استان گفت: به رغم تذكرات متوالی شفاهی و كتبی به دامداران منطقه در خصوص عدم جابجایی خارج از سیستم قرنطینه، متاسفانه یكی از این دامداران بدون ملاحظه دستورالعمل های قرنطینه اقدام به فروش دامهای خود در چند نوبت کرده بود در حالی كه این دامداری به دلیل تشخیص بیماری سل در گله تا تست مجدد و حصول اطمینان از پاكی گله، قرنطینه بوده و حق خرید و فروش دام را نداشت.

وی ادامه داد: با این حال دامدار مربوطه اقدام به فروش تعداد زیادی از دام ها بخصوص دام مشكوك به بیماری سل کرده است كه با پیگیری های انجام شده مشخص شد به قصابی های غیر مجاز فروخته شده اند كه حكم محكومیت نامبرده صادر گردید .

غیاث یزدی از دامداران خواست در خصوص هرگونه خرید و فروش دام با اداره دامپزشكی شهرستان مربوطه هماهنگی نمایند تا از بروز مشكلاتی از این قبیل جلوگیری شود.

این مسئول اظهار کرد: دامداران برای اطمینان از سلامت دام و انجام تست های مربوطه و واكسیناسیون دامی، لازم است قبل از خرید دام نسبت به تهیه مجوز قرنطینه اقدام کنند .

یزدی در پایان به مردم توصیه كرد از خرید گوشت های بدون لیبل دامپزشكی (مشخص كننده سلامت لاشه، تاریخ كشتار و محل كشتار) جدا خودداری کنند تا از سوءاستفاده عده ای سودجو كه بدون در نظر گرفتن سلامت دام و خطرات احتمالی برای مصرف كننده، اقدام به كشتار و فروش گوشت های غیرمجاز می کنند جلوگیری شود.

گفتنی است شماره چهار رقمی۱۵۱۲ و سامانه پیامكی۵۰۰۰۱۵۱۲ اداره كل دامپزشكی استان قزوین ۲۴ساعته آماده دریافت گزارش تخلفات و پیشنهادات سازنده مردم در استان قزوین است.