دشمنان بر روی مفسدان اقتصادی دست گذاشته اند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار خسرو عروج شامگاه دوشنبه در آیینی به مناسبت دهه اول فاطمیه در هیئت محبان الزهرای سمنان، با بیان اینکه هر کدام از فاسدان اقتصادی که از ایران فرار می کنند، در چند کشور خارجی جا دارند و تحت حمایت حکومت آنها قرار می گیرند تاکید کرد: دشمنان ایران اسلامی گمان می کنند می توانند از مفاسد اقتصادی به عنوان مدرکی موجه علیه انقلاب اسلامی بهره گیری کنند.

وی با بیان اینکه به اعتقاد من مفسدان اقتصادی مدتها قبل از سوی دشمنان انتخاب شده اند، افزود: دشمنان روی مفسدان اقتصادی ایران از مدتها قبل کار می کنند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: مفسدان اقتصادی به قدری سالوس نمایی دارند که بعضی از آنها حتی با لباس بسیج، پیش از این در ایران مورد تقدیر قرار گرفته اند.

عروج با اشاره به نا آرامی ها در کشورهای منطقه، اضافه کرد: تمام لشکرهای نظامی اسلام امریکایی، فرماندهی واحد دارند و در واقع با فرماندهی متمرکز عملیات غیرمتمرکز را در دستور کار دارند.

وی اظهار کرد: این گروه های نظامی در آفریقا، سوریه، یمن، عراق و دیگر کشورها، از سلاح های مشترک استفاده می کنند و این نکته نشان می دهد یک فرمانده دارند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تناقض آرمان و عمل گروه های نظامی اسلام قلابی در کشورهای منطقه، افزود: این گروهک ها به خیال خود قبله و حکم شرعی برای جنگ دارند، ولی علیه سلطه گران کشورهای خود قیام نمی کنند.

عروج تصریح کرد: شرایط این گروه های نظامی با نام های الداعش، النصره، جیش العدل، التوحید و ... طوری است که با وجود اینکه اهل تسنن هستند، هیچ نامی از کشته هایشان نمی آورند و هیچ جسدی را تشییع نمی کنند.

وی ولایت مطلقه فقیه را سد محکم در برابر ترفندهای مختلف دشمنان نظام اسلامی ایران دانست و خاطرنشان کرد: دشمن اعتراف دارد که در تمام جبهه ها علیه ایران می تواند به نتیجه برسد مگر در جبهه ولایت فقیه.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خاتمه تاکید کرد: تمام تلاش دشمن در روش های مختلف، برای این است که تفکر امام خمینی(ره) که اکنون توسط رهبر معظم انقلاب در دنیا تزریق می شود، از ریشه بزند.