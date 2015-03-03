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۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۱۳

طی یک فراخوان؛

۵۴۵ اثر به سالانه نقاشی اصفهان از منظر گردشگر راه یافت

۵۴۵ اثر به سالانه نقاشی اصفهان از منظر گردشگر راه یافت

اصفهان- دبیر کمیته گردشگری شهرداری اصفهان گفت: طی فراخوان سالانه نقاشی «اصفهان از منظر گردشگر» در سراسر کشور ۵۴۵ اثر به دبیرخانه این فراخوان رسید.

محمد ایزدخواستی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از اعلام فراخوان سالانه تقاشی از سوی کمیته گردشگری شهرداری اصفهان ۵۴۵ اثر از سراسر کشور پیرامون موضوع اصفهان از ۲۷۱ هنرمند به دبیرخانه این جشنواره رسیده است.

وی ادامه داد: علاوه بر شرکت کننده هایی که از طریق سایت در این مسابقه ثبت نام و عکس اثر خود را ارسال کرده اند، ۸۱ اثر نیز نتیجه برگزاری سه کارگاه های نقاشی اساتید، هنرمندان نقاش و دانشجویان بوده که در این مسابقه شرکت داده شده است.

دبیر کمیته گردشگری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه این آثار در یک مرحله داوری شده است، تصریح کرد: از ۵۴۵ اثر دریافتی ۳۰۰ اثر از ۲۷۱ هنرمند به مرحله دوم داوری که در ۱۵ اسفند ماه انجام می گیرد راه پیدا کرده است.

وی یادآور شد: ۲۹ اثر نگارگری از ۱۵ هنرمند نیز به این مسابقه ارسال شده است.

ایزدخواستی با بیان اینکه ۶ داور کار داوری این آثار را به عهده دارند، تاکید کرد: سه داور از تهران، دو داور از اصفهان و یک داور در رشته نگارگری این آثار را مورد بازبینی قرار می دهند تا در نهایت آثار انتخابی به مرحله بعدی راه پیدا کنند.

وی اضافه کرد: تمامی آثار راه پیدا کرده پس از داوری مرحله دوم در هفته اصفهان در اردیبهشت ماه سال آینده در یک نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود و از بین آن ۴۰ اثر برای چاپ کتاب انتخاب و ۱۰ اثر برگزیده جایزه های یک تا پنج میلیون تومانی را به خود اختصاص می دهند.

کد مطلب 2510491

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