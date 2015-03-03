واکنش زائری به انتشار یک کلیپ جنجالی

سایت خبری جهان نوشت: طی چند روز گذشته کلیپی از مباحثه حجت الاسلام محمدرضا زائری با یک بانوی محجبه در شبکه های اجتماعی موبایلی پخش شد که تعابیر مختلفی از صحبت های این کارشناس فرهنگی صورت گرفت. برخی معتقدند زائری ادعا کرده که «حجاب اجباری نیست» و جمعی دیگر می گویند «زائری اسباب خوشنودی بدحجابان و بی حجابان را فراهم آورده است.»

بدون هیچ پیش داوری و برای روشن شدن موضوع، به سراغ او رفتیم تا از زبان خودش بشنویم که آیا براستی وی معتقد است «در حق زنان این سرزمین به واسطه حجاب اجباری ظلم شده است؟!»

حجت الاسلام محمدرضا زائری کارشناس مسایل فرهنگی و اجتماعی در واکنش به پخش کلیپ مذکور در شبکه های اجتماعی موبایلی و در پاسخ به چرایی و چگونگی این اتفاق گفت: البته من موضعم را در رابطه با حجاب در قالب دو کتابی که منتشر کرده ام و سخنرانی هایی که در مجامع مختلف داشته ام، مشخص کرده ام اما انتشار این کلیپ بصورت گزینشی و جهت دار برای خودم هم عجیب بود چراکه گفت و گوی ما در آن برنامه حدود دو ساعت بود که مدت ۵۰ دقیقه‌اش از رسانه ملی پخش شد و از این ۵۰ دقیقه تنها ۳ یا ۴ دقیقه‌اش به صورت گزینشی در شبکه های اجتماعی انتشار پیدا کرد.

وی بر همین اساس ادامه داد: از خودم پرسیدم که چطور می شود تنها ۳ دقیقه از ۲ ساعت باید گزینش شود و منتشر گردد که بعدها متوجه شدم این کلیپ از طریق یکی از شبکه های اجتماعی خارجی و با نیت خاصی به این شکل گسترده پخش شده است.

این کارشناس مسایل فرهنگی و اجتماعی با تاکید بر این نکته که اتفاقا موضوع آن برنامه تبیین مساله حجاب در جمهوری اسلامی بود، خاطرنشان کرد: برنامه ۳۶ برنامه ای بود که به مناسبت ۳۶ سالگی انقلاب در ایام دهه فجر پخش می شد که اولین قسمتش به موضوع حجاب، به عنوان یکی از مهمترین مظاهر انقلاب و یک موضوع شاخص در انقلاب اسلامی اختصاص یافته و فضای بحث ما اهمیت و حساسیت موضوع حجاب بود و در چنین محیطی مباحث مطرح شد.

زائری در واکنش به این موضوع که برخی می گویند شما اهمیت حجاب را نسبت به سایر احکام کمتر دانسته اید، اظهار داشت: اتفاقا کاملا برعکس است چرا که موضوعی که ما در موردش صحبت می کردیم این بود که وزن بقیه احکام خیلی سنگین است. این اتفاقا کم توجهی برخی دوستان ماست. بحث ما این نیست که بخواهیم حجاب را کم اهمیت جلوه دهیم، بحث ما این بوده که بقیه مسایل باید تقویت شود.

وی افزود: من به عنوان کسی که می خواهم نظر کارشناسی بدهم وظیفه دارم که ریشه بدحجابی و کاهش حیا و عفاف را شناسایی کنم و اگر به این نتیجه برسم که مثلا مال حرام اثر وضعی و مستقیم بر کاهش حیا و عفاف دارد، بدیهی است که می بایست در مورد این موضوع صحبت کنم. اتفاقا بحث ما این بود که ما در موضوعاتی نظیر مفاسد اقتصادی و سارقان بیت المال، باید قاطعانه برخورد کنیم. بحث ما این نبود که باید حجاب را تضعیف بکنیم. اتفاقا بحث ما این بوده که آن موضوعات را تقویت کنیم.

این کارشناس مسایل فرهنگی و اجتماعی در پاسخ به این شبهه که «برخی می گویند اظهارات شما باعث خوشحالی بدحجابان شده و افراد محجبه دلگیر شده اند» تصریح کرد: بیشتر بحث در این مورد شکلی بوده و دلیلش هم این است که در بخشی از کلیپ ویدیویی که منتشر شده، خانم محجبه ای را در بخشی از گفت و گو نشان می دهد که ما یک بحثی با هم داشتیم و این همزمانی تصویری این تلقی را بوجود می آورد در حالی که در متن گفت و گو طولانی ما این احساس بوجود نمی آید و اگر کسی تمام برنامه را دیده باشد، هرگز چنین برداشتی نخواهد کرد.

زائری در ادامه افزود: البته من از این بابت خوشحال نیستم و از اینکه با آن خانم هم گفت و گویمان به آن نقطه رسید خوشحال نبوده و نیستم و هیچ ابایی هم از گفتن این جمله ندارم که من «لنگه کفش آن خانم را با تمام جبهه دشمن در عالم عوض نمی کنم» چراکه این مبنای اعتقادی ماست و ما در یک موضع و جبهه با هم گفت و گو کردیم اما احساسم این بود که آن خانم بی منطق حرف می زند و اگر همین امروز هم کسی بی منطق صحبت بکند من با او بحث می کنم چرا که مبنای ما مباحث عقلانی و منطقی است. البته ارزش و حرمت آدم ها سرجایش است اما حرف ایشان بی منطق بود و بنده هم طبیعتا وارد بحث شدم.

وی در پاسخ به یک شبهه دیگر مبنی بر اینکه «زائری اعتقادی به حجاب اجباری و این موضوع در حوزه تربیتی ندارد»، اذعان داشت: یک بحث، اصل تشریع حجاب است. یعنی حجاب به عنوان یک ضروری دین، مساله اساسی و یک موضوع ارزشی و نماد انقلاب، قابل قبول است و موضعمان در ورود به بحث نیز همین بود. من در کتاب «حجاب با حجاب» صراحتا نوشته ام که مساله حجاب ویترین جمهوری اسلامی است و لذا باید در حفظش مراقبت کرد لیکن حفظ این ویترین با شعار و تعارف نیست بلکه با حکمت و تدبیر است. تمام عالم هم جمع شوند من از این موضع خود کوتاه نمی آیم که باید با حکمت، تدبیر، آینده اندیشی و تعقل این مساله را حل کرد نه با شعار و هیاهو. اما نکته حائز اهمیت این است که این موضوع را باید از مساله الزام حکومتی و جبر حجاب جدا کرد. کما اینکه الزام حکومتی به نماز و روزه و موارد دیگر نیز قابل تصور نیست، این موضع بنده است و از گفتنش هم هیچ ابا و ترسی ندارم و تا روزی هم که این فهم و درک را داشته باشم نمی توانم از باوری که پیدا کردم کوتاه بیایم. گذشت زمان در آینده هم نشان خواهد داد که این دو موضوع باید تفکیک شود.

این کارشناس مسایل فرهنگی و اجتماعی در ادامه خاطرنشان کرد: در آن بحث هم موضوع ما همین بود که جمهوری اسلامی در مسایل فرهنگی و اجتماعی یک نظام نوپایی است و به همین دلیل در حال آزمون و خطاست. مثل بحث جمعیت که امروز ما فهمیدیم استمرار یک سیاستی از یک دوره زمانی به بعد مثلا از نیمه دوم دهه هفتاد اشتباه بوده و رهبر بزرگوار انقلاب هم صراحتا عذرخواهی می کنند. اشکالی ندارد که ما یک روزی به نقطه ای برسیم که بفهمیم سیاست گذاری مان در یک موضوعی اشتباه بوده است. موضوع حجاب هم از این جهت می تواند مورد تامل قرار بگیرد. ممکن است ما یک روزی به این نتیجه برسیم که سیاست گذاریمان در این حوزه اشتباه بوده کما اینکه خیلی از بزرگان هم مانند مرحوم آیت الله طالقانی و شهیدان بهشتی و مطهری همین موضع را داشته اند و من هم افتخار می کنم به عنوان شاگرد آن بزرگان، نامم زیر نام آنها قرار بگیرد و از بیان این موضوع نیز هیچ ابایی ندارم ولی معنایش این نیست که ما نسبت به اصل حجاب تردید بکنیم یا بخواهیم آن را تضعیف بکنیم.

زائری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه «در ابتدای کلیپ شما آن خانم را دعوت می کنید به ایستادن، به همین جهت برخی می گویند یک فضای محاکمه ای شکل گرفته است» متذکر شد: این موضوع اصلا به بنده ارتباطی نداشت و کارگردان و تهیه کننده بودند که می خواستند دوستان بایستند تا دوربین تصویر آنها را بگیرد و تذکر بنده نیز در راستای ایستادن دوستان در راستای تذکرات متعدد کارگردان و تهیه کننده برنامه بود.

این کارشناس مسایل فرهنگی و اجتماعی در بخش دیگری از گفت و گوی خود با خبرنگار جهان نیوز در واکنش به این موضوع که گفته اید در موضوع حجاب زورمان به خانم ها رسیده و کاری به آقایان نداریم توضیح داد: این یک واقعیت است چراکه من معتقدم همانقدر که بدحجابی در مورد خانم ها مهم است در مورد اقایان هم خیلی مسایل وجود دارد اما قابل کنترل نیست. قطعا حساسیتی که روی مفسده زنان در جامعه ما وجود دارد، بر روی مردان چنین حساسیتی بوجود نمی آید. البته در آن برنامه نیز بحث ما در مسیر گفت و گو به اینجا رسید که ما چون در حوزه های دیگر زورمان نمی رسد نمی توانیم کاری بکنیم اما در مورد حجاب خانم ها چون ظاهری است و دیده می شود و زورمان می رسد، اعمال می کنیم.

زائری تصریح کرد: ظلمی هم که بنده گفته ام در حق خانم ها می شود بر همین معیار است. البته شاید ظلم تعبیر صحیحی نباشد اما قطعا زاویه نگاه بنده از همین جهت بوده است.

وی در پایان تاکید کرد: من معتقدم مسایلی از قبیل پیش‌بینی، بررسی آینده، تهدیدها و فرصت ها، توطئه های دشمن، نقاط قوت و ضعف و آسیب شناسی باید در یک فضای آزادانه و درون گفتمانی مطرح شود. این کار اگر از طرف خودمان صورت نگیرد دیگران از موضع عداوت به آن خواهند پرداخت. واقعیت این است که جبهه انقلاب باید برای پیش بینی آینده اقدام کند. وقتی حرف از جنگ نرم به میان می آوریم، باید بدانیم که جنگ نرم آسیب دیدن هم دارد. اگر من بگویم دشمن خرمشهر را تصرف کرد، اتفاق بدی نیست من دارم یک خبر را اطلاع رسانی می کنم. اگر زمان جنگ تحمیلی کسی اعلام می کرد که نیروهای ما در خرمشهر مظلوم واقع شده اند و خرمشهر سقوط کرده، شما می توانستید بگویید که این فرد ضدانقلاب و نیروی دشمن است؟ الان هم در جنگ نرم هم همین وضعیت است و ما در این جبهه نیز در حال از دست دادن یکسری جبهه‌ها، قلعه‌ها، شهرها، فرصت ها و نیروهایمان هستیم. اینها واقعیت هایی است که اگر ما هوشیار نباشیم و به آنها توجه نکنیم قطعا خسارت های بزرگتری را در پی خواهد داشت. واقعیت این است که در این ماجرا باید صادقانه، قاطعانه و با صراحت و جدیت صحبت کرد و با شعار و تعارف به جایی نمی رسیم. اگر بخواهیم این مشکلات حل شود باید به جای برخوردهای احساسی و شعار دادن مقداری با حکمت و تدبیر و تعقل برخورد کنیم و الا آرمان ها و ارزش های انقلاب مخصوصا در برخورد با نسل جدید، قشر خاکستری و طیفی از مخاطب که ممکن است ما با آن گفتمان مشترکی نداشته باشیم، دچار چالش جدی شود.