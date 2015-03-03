رونمایی از ۱۰ تابلو نگارگری رضوی در دهه کرامت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد جعفری دبیر سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) ضمن اعلام این خبر گفت: به منظور تصویرکردن موضوعات تاریخی، سیاسی و فرهنگی مرتبط با دوران زندگانی حضرت رضا(ع) به خصوص احادیث و روایات ایشان، 10 موضوع برجسته تاریخ زندگانی آن حضرت به صورت سفارشی خلق شده است که این آثار در دهه کرامت رونمایی می شود.

وی ادامه داد: این تابلوها موضوعاتی نظیر زندگانی امام، شهادت، سفر به سوی خراسان، ولایت‌عهدی، اخلاق و منش ایشان، زیارت زائرین، حرم ملکوتی امام، شفاعت، حضرت معصومه (س) و حدیث سلسله الذهب را شامل می‌شود.

مدیرعامل بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع) درباره اهمیت این موضوع اظهار کرد: استفاده از قالب‌های هنری یک میانبر است و کمک می‌کند در گسترش و ماندگاری مفاهیم رضوی زودتر به سرمنزل مقصود برسیم.

وی ادامه داد: در این آثار صرفاً به زبان تصویر بسنده نشده، بلکه زیر تابلوها نیز یک جمله زیبا متناسب با حال‌ و هوای تابلو به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی درج می‌شود تا مخاطبان غیرفارسی زبان با مفهوم آن‌ها بیشتر ارتباط برقرار کنند.

دبیر جشنواره امام رضا(ع) درباره هنرمند خالق این آثار گفت: آقای مهدی فرخی از هنرمندان جوان و خوش‌استعداد در نگارگری است. وی پیش از این نیز چند مرتبه در جشنواره تجسمی امام رضا(ع) برگزیده شده بود، به همین دلیل برای خلق این ۱۰ تابلو انتخاب شد.

جعفری در پایان یادآور شد: این 10 تابلو متعلق به گنجینه فرهنگ رضوی بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) است که در نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور به نمایش در می‌آید. همچنین کتاب تصویری این آثار نیز چاپ می‌شود تا افراد بیشتری بتوانند از آن بهره‌مند شوند.