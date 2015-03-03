طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه لرستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد عباس زاده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن ایام نوروز طرح آرامش بهاری در سطح بقاع متبرکه و امامزادگان استان لرستان اجرا می شود.

وی با بیان اینکه هر ساله این طرح از ۲۸ اسفند ماه آغاز و تا ۱۶ فروردین ماه نیز ادامه خواهد داشت عنوان کرد: امسال نیز این طرح در سطح ۴۶ بقعه متبرکه و ۱۵ امامزاده شاخص لرستان به صورت ویژه اجرا می شود.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه لرستان با اشاره به اجرای برنامه لحظه تحویل سال، سخنرانی، تواشیح، محفل انس با قرآن در قالب اجرای طرح آرامش بهاری در سطح بقاع متبرکه افزود: همچنین خیمه های معرفت نیز در قالب اجرای طرح آرامش بهاری در سطح بقاع متبرکه لرستان برپا خواهند شد.

حجت الاسلام عباس زاده با اشاره به برپایی این خیمه های معرفت در سطح ۱۵ بقعه و امامزاده استان بیان داشت: در این خیمه های معرفت غرفه های مختلفی مانند غرفه پاسخگویی به شبهات و سوالات شرعی، حجاب و عفاف، کودکان و ... برپا می شوند.

وی همچنین از اعزام مبلغ به سطح بقاع متبرکه، امامزادگان و همچین مناطق محروم و روستایی استان در قالب اجرای طرح آرامش بهاری و همچنین سوگواره یاس نبوی خبر داد و گفت: در این راستا ۳۰۰ مبلغ را از استان قم دعوت کرده ایم.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه لرستان با اشاره به اجرای طرح سوگواره یاس نبوی در سطح ۴۶ بقعه متبرکه لرستان تصریح کرد: این طرح از دوم تا ششم فروردین ماه در استان اجرا می شود.

حجت الاسلام عباس زاده همچنین از اجرای همایش رهروان یاس نبوی با حضور بانوان در سطح امامزاده های شاخص استان لرستان خبر داد.