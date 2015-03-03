به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی امروز در بیست و هشتمین جشنواره بین المللی خوارزمی عنوان کرد: محققان، پژوهشگران و فناوران سرمایه های فکری و منابع انسانی فرهیخته بالاترین سرمایه و موتور محرکه از نوع پایدار کشور هستند.

وی با اشاره به ۲۸ سال پیش که برگزاری جشنواره خوارزمی همزمان با وزیر فرهنگ و آموزش عالی بودنش بود، گفت: جشنواره خوارزمی بعد از دو سال برای تقدیر از طرح های برگزیده و دستاوردهای آنها در سطح بین الملل برگزار شد. این جشنواره حاکی از رشد و بلوغ است و مخترعین، فناوران و نوآوران در آن حضور دارند.

وزیر علوم افزود: یکی از برنامه های خوبی که بعد از برگزاری بیست و هشتمین جشنواره برگزار می شود، برگزاری نشست های علمی است که در قالب چند نشست موضوعات مهم مبتلابه جهان با حضور نخبگان مطرح می شود تا اینکه بدانیم چگونه با کشورهای دیگر برای رفع معضلات کشور همکاری داشته باشیم.

فرهادی اظهار داشت: وزارت فرهنگ و آموزش عالی اکنون به وزارت تحقیقات علوم و فناوری تبدیل شده است که مسائل تحقیقاتی کشور را دنبال می کند.

وی با تاکید بر اینکه باید ماموریت هایی برای حرکت دانشگاه ها از نسل اول و دوم به سمت دانشگاه های نسل سوم (مدیریت گرا و فناورانه) در نظر بگیریم، افزود: اکنون مراکز رشد پژوهشگاه هایی که مرتبط با علم و فناوری فعالیت می کنند نیاز به قوانین مناسب تری دارند و باید بیش از پیش به طرح ها و ایده ها در شهرک ها و پارک های صنعتی توجه ویژه شود.

وی با اشاره به بورس ایده اشاره کرد و گفت: طرح های علمی و فناوری کشور باید بیش از گذشته توسعه یابند تا در نهایت به محصول تبدیل شوند و احتیاجات مردم را برطرف کنند.

وزیر علوم ابراز امیدواری کرد: بیست و هشتمین جشنواره خوارزمی بتواند تعاملات علمی با دانشمندان در سراسر جهان را به بالاترین سطح برساند.

وی با اشاره به اجلاسی که در هفته گذشته بین وزرای علوم تحقیقات و فناوری کشورهای عضو عدم تعهد برگزار شد، افزود: این اجلاس با تاکید بر همکاری بین کشورها برگزار شد و قرار است که ما یک مرکز علمی، فناوری و نوآوری برای انتقال تکنولوژی، تجاری سازی و ثبت اختراع با تاسیس قطب علمی آن در کشور در قالب گروه «نم» ایجاد کنیم تا پژوهشگران بتوانند در عرصه های مختلف علمی با یکدیگر همکاری کنند.