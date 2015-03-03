پیکر ۵ شهید دفاع مقدس وارد فرودگاه کرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه ایام فاطمیه دقایقی قبل پنج شهید هشت سال دفاع مقدس در میان استقبال مردم شهید پرور و مسئولان استان کرمان وارد فرودگاه شهر کرمان شدند و مورد استقبال گسترده قرار گرفتند.

این شهدا برای برگزاری مراسم وداع با مردم کرمان به حسینه ثارلله کرمان منتقل شدند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمان در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه مردم کرمان شهید پرور و زنده نگه دارنده فرهنگ شهادت و ایثار هستند گفت: از این تعداد شهید سه نفر گمنام و دو نفر از این شهدا شناسایی شده اند و در مناطق مختلف استان کرمان خاکسپاری می شوند.

سرهنگ محمد مهدی ابوالحسنی گفت: شناسایی این شهدا با توجه به مدارکی که در هنگام تفحص یافت می شود انجام می شود و خوشبختانه دو نفر از شهدای کرمان پس از سالها شناسایی و به خانواده هایشان تحویل داده می شود.

وی تصریح کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده مراسم تشییع پیکر این شهدا فردا همزمان با سالروز شهدات حضرت فاطمه(س) انجام خواهد شد.

وی از مردم کرمان دعوت کرد که در مراسم گرامیداشت و تشییع این شهدا حضور یابند.

سرهنگ ابوالحسنی افزود: در نهایت شهدا به محل تدفین منتقل و مراسم تدفین شهدا انجام می شود.

وی ادامه داد: این شهدا در کاظم آباد بم، مرکز آموزشی شهید باهنر ناجا، در باغین و کهنوج خاکسپاری می شوند.

وی در خصوص شهدای شناسایی شده نیز گفت: شهید بسیحی رضا زارعان ترک آبادی فرزند علی از شهرستان بم و سرباز وظیفه رضا پهلوانی فرزند غلامرضا از شهرستان کهنوج نیز پس از سال ها به آغوش گرم خانواده و ملت شهید پرور کرمان بازگشته اند.